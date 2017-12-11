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النائب بهاء الدين طليبة:
لا رابعة بدون خامسة للرئيس
دعا النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني بهاء الدين طليبة، الاثنين، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للترشح لعهدة خامسة خلال انتخابات 2019.
وكتب طليبة نداء صريحا على صفحته بموقع "فايسبوك" جاء فيه "لا رابعة بدون خامسة ...هو المثل الشعبي الذي يعطي للخامسة أو الخمسة تلك الأهمية باعتبارها واحدة من أهم أركان الدين الإسلامي".
وأضاف هذا النائب المثير للجدل "ولا عجب أن تكون الخامسة رمز الأفلان في الاستحقاق المحلي وآمل البلاد في تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار والتقدم اليوم وغدا".
رشيد الجزائر العظيمة2017/12/25 على 21:361
لماذا خامسة ؟ هل تعتدون على الدستور ؟؟ ام تريدون ان يظل عدم العقاب والخساب ساريا الى مالا نهاية لاستمرار نهب المال العام ؟؟ من يريد ان يتصدر المشهد ويكون نجما يمدح بوتفليقة والرسالة طبعا موجهة للحاكمين وراء الستار لعلهم يرضون على هذا الطليبة و غيره من الشياتين
anti-chyatt2017/12/25 على 22:51
من الاحسن بايعوه وخلوه يحكم الى آخر حياتة ولا تنسو ان تعينو وليا لعهده ويتهنى الفرطاص من حكان الراس.
02017/12/25 على 21:472
يجب الا يترشح قبل اول جانفي 2019 ليتفوق بالشرعة على كل المرشحين
جزائري - alg2017/12/25 على 21:513
إذا لم تستح فافعل ما شئت .
ناصف2017/12/25 على 21:574
يامن يزن قناطير و عقله فرغان ، المقولة الشهيرة و الشائعة هي لا اثنان بدون ثلاثة، من اين اتيت بمثلك يا امي،تسبحون ضد التيار و مع الواقف ولو على حساب المبادئ و الاعراف و القوانين ، انسان تافه
الفرزدق - Canada2017/12/25 على 22:065
اما آن لهذا البرميل ان يتدحرج. ألا سحقا لكل طليبه مصيبه.
عار على اهل وادي سوف هذا المتملق المتنمر .عديم الشرف والحياء. لك الله يا بلدي .تمخض الجبل فولد طليبه.
02017/12/25 على 22:256
بهاء الدين طليبة احسن نموذج للبطون المنتفخة الذين ارتقوا للمناصب بالمحابات والمحسوبية وهم بمناصبهم نهبوا وسرقوا الميزانيات واللافيرات في منطقتهم واصبحوا الشياتة النظام الذين تدافع عن العفن والردائة ويريدون العهدة الخامسة حتى يحمون انفسهم و يواصلون اعمالهم القذرة, وللاسف لا يصلحون لكنس الشوارع هم السبب التخلف البلاد والانحطاطه وهم "الحيتان البيضاء" التي تأكل الحرث والنسل, لنا الله ولنا الحساب....
صالح الشاوي - الجزائر2017/12/25 على 22:267
عهدة خامسة كي تواصل انت وامثالك نهب خيرات الامة دون حسيب ولا رقيب.
شكيب - annaba2017/12/25 على 22:278
اللي يحشمو ماتو كما يقول المصريين.
02017/12/25 على 22:459
ولا سادسة بدون سابعة لطليبة رئيسنا المنتظر
كاره2017/12/25 على 22:5510
نريد ان ترحلوا عنا....انتم احفاد النواب Beni oui oui لعهد الاستعمار......
02017/12/25 على 23:0011
هذا رانا عرفينوا بلا مايقولنا هذا البرمائي وأغلبية الشعب عندو علم بأنا بوتفليقة سيبقى على رأس الدولة حتى تأتيه الموت وهذا ليس بجديد ولابغريب، المهم حنا رانا فالغربة ولبلاد نجيوها خطرة فالفال ديروا كيما حبيتوا أنا شخصيا لايهمني هذا الأمر.!
الطيب الوطني - الجزائر2017/12/25 على 23:0812
من جبهة التحرير التضحيات بالأنفس إلى جبهة الحثالة و اللصوص.اللهم احفظ بلادنا من عواقب خدعة و خيانة افريل .1999
wald haim - اقتراح2017/12/25 على 23:0913
وانا ارشح بوشاشي رئيسا للجزائر هو رجل اجماع بين كل الجزائريين
02017/12/25 على 23:2814
( عهدة خامسة يعطي للخامسة أو الخمسة تلك الأهمية باعتبارها واحدة من أهم أركان الدين الإسلامي ) قلتلكم العام الليفات بللي اطليبة إنسان عظيم وسيأتيكم عن طريقه جديد ، هاهو اطليبة يضيف لإسلام ركنا سادسا وهو العهدة الخامسة ، من لم بتغ غير العهدة الخامسة فلن يقبل منه . أ
kamel - algeire2017/12/25 على 23:2915
لعنة لله على الفاسقين
TABLATI - ALGER2017/12/25 على 23:3616
راك تخمم عليه و لا على روحك . انت مكانك فالباتوار
خثير عيساني - الشلف2017/12/25 على 23:4417
إِنْ لَمْ تَسْتَحي فَافْعل مَاشِئت