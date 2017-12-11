النائب بهاء الدين طليبة: لا رابعة بدون خامسة للرئيس

دعا النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني بهاء الدين طليبة، الاثنين، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للترشح لعهدة خامسة خلال انتخابات 2019.

وكتب طليبة نداء صريحا على صفحته بموقع "فايسبوك" جاء فيه "لا رابعة بدون خامسة ...هو المثل الشعبي الذي يعطي للخامسة أو الخمسة تلك الأهمية باعتبارها واحدة من أهم أركان الدين الإسلامي".

وأضاف هذا النائب المثير للجدل "ولا عجب أن تكون الخامسة رمز الأفلان في الاستحقاق المحلي وآمل البلاد في تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار والتقدم اليوم وغدا".

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