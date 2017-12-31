دوافع مجهولة للجناة عصابة تختطف مجوهراتيا بطريقة هوليوودية في البويرة

أقدمت عصابة مجهولة في ساعة متأخرة من مساء الأحد وسط مدينة القادرية شمال البويرة، على محاولة السطو على محل لبيع المجوهرات، حيث قامت بخطف صاحب المحل على طريقة الأفلام الهوليوودية قبل أن تتخلص منه والاعتداء عليه بواسطة السلاح الأبيض على حافة الطريق السيار بالجباحية .

وبحسب شهود عيان وسكان محليين، فإن الحادثة سجلت لحظة شروع صاحب المحل وهو المدعو "ف. اسماعيل" 40 سنة، والمنحدر من ولاية بسكرة، في غلق محله ومغادرة المكان قبيل صلاة المغرب، أين باغتته العصابة المشكلة من 4 أفراد قدموا على متن سيارة من نوع كونغو وفق ما جاء على لسان الشهود، حيث هجموا عليه واستولوا على كمية من المجوهرات ثم اتجهوا به نحو وجهة مجهولة وسط دهشة واستغراب الذين كانوا متواجدين بعين المكان.

وبعد فترة زمنية من وقوع العملية، تصادف وجود صاحب شاحنة بالقرب من نفق الجباحية، حيث لاحظ تواجد شخص مرمي بمحاذاة الطريق وعليه أثار اعتداء بواسطة سلاح أبيض، حيث قام بتبليغ المصالح الأمنية التي حضرت رفقة مصالح الحماية المدنية التي حولت الضحية إلى مستشفى اعمر أوعمران بالأخضرية، أين خضع لعملية جراحية على مستوى رجله حسب ما أفادت به مصادر صحية.

ولم يتم التعرف على أسباب ودوافع العملية الإجرامية التي لم تشهد مثلها المدينة، حيث تضاربت التفسيرات حول ذلك في انتظار استكمال التحقيق الذي فتحته المصالح الأمنية للتعرف على هوية المجرمين توقيفهم.