Liban: Israël ordonne l’évacuation de trois localités malgré le cessez-le-feu prolongé jusqu’en juillet

L’armée de l’occupant sioniste a lancé vendredi un avertissement urgent aux habitants des localités et villages libanais d’Arnaya (également connue sous le nom d’Arnaba), d’Anqoun et de Kfar Fila, les appelant à évacuer immédiatement leurs habitations malgré le cessez-le-feu renouvelé.

L’armée a demandé aux résidents de quitter leurs maisons sans délai et de se déplacer à au moins 1 000 mètres des localités concernées vers des zones dégagées.

Cet avertissement intervient alors qu’un cessez-le-feu fragile est en vigueur depuis le 17 avril et a été prolongé par Washington jusqu’au début du mois de juillet, tandis que les efforts diplomatiques se poursuivent pour préserver la trêve et éviter son effondrement.