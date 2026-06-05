Le Président de la République reçoit le ministre syrien des Affaires étrangères et des Expatriés

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, jeudi, le ministre des Affaires étrangères et des Expatriés de la République arabe syrienne, pays frère, M. Assaad Hassan Al-Chaibani, et la délégation l’accompagnant.

Ont assisté à cette audience, le ministre d’Etat, chargé de l’Inspection générale des services de l’Etat et des Collectivités locales, M. Brahim Merad, le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, le conseiller auprès du président de la République, chargé des affaires diplomatiques, M. Amar Abba, et le Directeur général de la Documentation et de la Sécurité extérieure, le Général Rochdi Fethi Moussaoui.