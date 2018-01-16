بعد مصافحة أويحي مع الملك عناق بين مساهل وبوريطة

نشر وزير الخارجية عبد القادر مساهل، الأحد، صورة له وهو يعانق بحرارة نظيره المغربي ناصر بوريطة في افتتاح اجتماع مجموعة 5+5، في حادثة كسرت الجمود الحاصل في العلاقات الثنائية منذ تصريحاته حول تبييض أموال الحشيش في إفريقيا.

وظهر مساهل خلال استقباله نظيره المغربي وهو يعانقه، قبل أن يضعا اليد في اليد ويتوجها إلى قاعة المؤتمرات أين جرت جلسات الاجتماع المتوسطي.

وكانت هذه الخطوة من الوزيرين لها رسالة حول تجاوز حالة الجمود التي تطبع العلاقات بين البلدين منذ أسابيع، أين أثارت تصريحات مساهل حول تبييض أموال الحشيش المغربي زوبعة في الرباط وخلفت أزمة دبلوماسية حادة.

وخففت مبادرة الوزير الأول أحمد أويحي إلى مصافحة الملك محمد السادس في قمة إبيجان شهر نوفمبر الماضي، من حدة هذا التوتر لكن العلاقات بقيت تحت تأثير تلك التصريحات، بحكم أن الخطوط المغربية انتهجت التصعيد بإعلان عزمها رفع دعوة قضائية ضد مساهل بفرنسا.

وقبل يومين، أعاد أحمد أويحي بصفته أمينا عاما للتجمع الوطني الديمقراطي شكاوي الجزائر من التدفق الكبير للمخدرات المغربية إلى الواجهة عندما اعتبر الأمر عدوانا، كما وصفه بأنه إساءة للمستقبل المشترك للشعوب المغاربية.

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