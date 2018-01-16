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بعد مصافحة أويحي مع الملك
عناق بين مساهل وبوريطة
نشر وزير الخارجية عبد القادر مساهل، الأحد، صورة له وهو يعانق بحرارة نظيره المغربي ناصر بوريطة في افتتاح اجتماع مجموعة 5+5، في حادثة كسرت الجمود الحاصل في العلاقات الثنائية منذ تصريحاته حول تبييض أموال الحشيش في إفريقيا.
وظهر مساهل خلال استقباله نظيره المغربي وهو يعانقه، قبل أن يضعا اليد في اليد ويتوجها إلى قاعة المؤتمرات أين جرت جلسات الاجتماع المتوسطي.
وكانت هذه الخطوة من الوزيرين لها رسالة حول تجاوز حالة الجمود التي تطبع العلاقات بين البلدين منذ أسابيع، أين أثارت تصريحات مساهل حول تبييض أموال الحشيش المغربي زوبعة في الرباط وخلفت أزمة دبلوماسية حادة.
وخففت مبادرة الوزير الأول أحمد أويحي إلى مصافحة الملك محمد السادس في قمة إبيجان شهر نوفمبر الماضي، من حدة هذا التوتر لكن العلاقات بقيت تحت تأثير تلك التصريحات، بحكم أن الخطوط المغربية انتهجت التصعيد بإعلان عزمها رفع دعوة قضائية ضد مساهل بفرنسا.
وقبل يومين، أعاد أحمد أويحي بصفته أمينا عاما للتجمع الوطني الديمقراطي شكاوي الجزائر من التدفق الكبير للمخدرات المغربية إلى الواجهة عندما اعتبر الأمر عدوانا، كما وصفه بأنه إساءة للمستقبل المشترك للشعوب المغاربية.
جزائري يكره العياشة2018/01/21 على 22:011
مساهل إلتقى على إنفراد مع كل وزراء الخارجية الذين شاركو إلا الوزير المروكي لم يلتقي معه هنا تفهم كل شئ
الاسم2018/01/21 على 22:012
إتهامات مساهل للمروك كانت مدروسة لأن هبل سيس شارك في القمة الإفريقية كانت تتكلم على الشباب و تدعيم الإرهاب و بدى هبل سيس مذلول و هو يأخذ صورة مع الرئيس الصحراوي --- و الآن إتهامات أويحي أيضا مدروسة حضور مرسول هبل سيس للجزائر و هومذلو لأن القمة كانت تتكلم على الشباب و تدعيم الإرهاب فأويحي بعث بالرسائل قبل القمة 5+5 و المروك حضر خوفا من فرنسا و شيتا للجزائر غير مالضيعش وقتك الحدود لم و لن تفتح و العياشة لا داعي لإنتحال أسماء جزائرية -
جزائري يكره العياشة2018/01/21 على 22:063
مساهل وضع كل الصور و هو يعانق كل الوزراء كي لا يترك المخزن يلعب ورقة العناق \\ ساهل التقى كل الوزراء انفراد الا المغربي لم يلتقيه ههه كم انت داهيا يا مساهل انت ابن تلمسان و تعرف خبثهم الله يعطك الصحة دبلماسي بمعنى الكلمة
02018/01/21 على 22:104
الله يطيب العلاقة بين الاخوة العرب وربي يهدي السلطات المغربية لقبول الاستقلال للصحراء وتبقى الامور الاخوة بين كل العرب وبين الشعوب اللهم الف بينهم يارب العالمين .. الشعب الجزائري والمغربي والصحراوي وكل الشعوب العربية بصفة عامة والاسلامية اخوة في الدين واللغة والعروبة والاسلام ...
العباسي - الجزائر ارض الل2018/01/21 على 22:495
اكيد تعليمة و نصيحة فرانسا للمخرب ان الجزائر بيدها اوراق تفضح الباندي ما عليه غير يتبادل العناق الله غالب =فبهت الذي كفر=
فريد2018/01/21 على 22:506
أنا جزائري أقول: نحن كشعب لا دخل لنا في خلافاتكم ولكن أنصحكم بالتصالح وكفاكم لعب ذراري
issam - Bejaia2018/01/21 على 22:537
في نظري المتواضع اعتقد ان الضحايا الحقيقيين في مثل هذا الجفاء هم الشعبين الشقيقين المغربي و الجزائري و كذا المنطقة كلها أما المستفيدون من هذا الوضع فالكل يعرفهم الصغير و الكبير الجاهل و المثقف
salam - belida2018/01/21 على 22:578
قبل خمسة زائد خمسة، يجب عقد حوار واحد زائد واحد، والله أعلم
العباسي - الجزائر ارض الل2018/01/21 على 22:589
ستنفجر صحف المخزن ان مساهل تاب ورجع الى جادت الصواب وكان سباقا لمعانقة بريطه ممثل سيدنا في الاجتماع انتضروها لن تتاخر
Med-dz2018/01/21 على 22:5810
هذا العناق ما هو الا نفاق و السيد مساهل يعرف هذا جيدا , ما دامت جارت السوء تغرق بلادنا بالسموم فلا تنتظر منا الا الخناق بدل العناق .
ahmed - SETIF2018/01/21 على 22:5911
نتمنى ان يكون عناق الوزيرين فاتحة خير على المغرب والجزائر. الدولتان الجاراتان الشيقيقتان الذين تجمعهما روابط الجوار والدم . نتمنى من قلوبنا أن يرميا الوزيران كل المشاكل والمعيقات وراؤهما ويبدءا عهدا جديدا بعلاقات جديدة ونوايا حسنة متبادلة تصب كلها في الصالح العام للبلدين وللشعبين الشقيقين وما ذالك على الله بعزيز .
العباسي2018/01/21 على 23:0812
بوريطة من الجزائر: "تعاون الأشقاء" لا يتحقق بالاتهامات الرعناء= عنوان في الهيسبريس اما التعاليق و الردود ارعن من العنوان هادو يستاهلو نعطوهم داله ونتعامل معهم التكبر و العجرفه والعشى لفت و قرنينه