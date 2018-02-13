طلبت وزارة التربية الوطنية، من مديري التربية للولايات، من خلال مديري المؤسسات التربوية، موافاتها بصفة مستعجلة بالقوائم الاسمية للأساتذة المضربين الذين رفضوا الالتحاق بمؤسساتهم التربوية منذ 5 فيفري الجاري، رغم تلقيهم إعذارين، أين أمرتهم بضرورة الشروع في تطبيق إجراءات العزل المنصوص عليها في القوانين سارية المفعول من دون تماطل.
وعقب رفض الأساتذة المضربين المنضوين تحت لواء نقابة "الكناباست"، الالتزام بقرار العدالة القاضي بتوقيف الحركة الاحتجاجية المفتوحة لعدم شرعيتها، ورفضهم استئناف مهامهم والتحاقهم بأقسامهم، وبعد تسجيل غياب متتال لمدة 15 يوما منذ تاريخ الـ5 فيفري الجاري، رغم تلقيهم إعذارين، اضطرت الأمانة العامة بوزارة التربية الوطنية، إلى توجيه تعليمة جديدة مؤرخة في 19 فيفري الجاري، إلى مديريها الولائيين حول موضوع "غياب الأساتذة وتطبيق إجراءات العزل"، تحثهم فيها على ضرورة موافاتها على جناح السرعة بالقوائم الاسمية للأساتذة المضربين في نسخة ورقية وأخرى على شكل جدول، بتدوين كافة البيانات والمعلومات الشخصية للمعنيين وتحديدها بدقة وتفادي الوقوع في الأخطاء، والمتعلقة بالرقم التسلسلي، الاسم، اللقب، المؤسسة التربوية، الوظيفة، مادة التدريس، تاريخ التبليغ بالإعذار الأول، تاريخ التبليغ بالإعذار الثاني، وعدد أيام الغياب.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
هل أصاب زطشي بسحبه الثقة من قرباج؟
من يتحمل مسؤولية تقلّص التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
الأكثر تفاعلا
1النواب يرفضون حجب مواقع "الموت" والمواقع الإباحية!
2تلاميذ ينقلون احتجاجهم إلى الشارع تضامنا مع الأساتذة المطرودين
3"باخرة عملاقة" لنقل 1800 مسافر و600 مركبة
4مدارس مشلولة.. والتكتل يناشد تدخل الحكومة بعد فشل الوصاية
518 مليون جزائري "يزحفون" نحو المدن!
Français English
الرأي
جعفر الكناني
حاخامات "التوراة" يبشرون بقرب هدم الأقصى
حبيب راشدين
اتحاد المغرب العربي بمن حضر
جمال لعلامي
إضراب "التغبية".. إلى أين؟
قادة بن عمار
حتى لا ينجح "تجار السياسة"!
محمد بوالروايح
خارطة طريق لحلّ أزمة قطاع التربية
جمال لعلامي
آثمون و"مهرودون"!
صالح عوض
من السودان إلى كردستان
صالح عوض
في زمن الهمبورغر
محمد الهادي الحسني
الاقتصاد العريان
جمال لعلامي
من يأمر من؟
الفيديو
مشاهد مروعة من مركز لرعاية المصابين بالتوحد في تونس
الحكومة تحذر من عودة العطش في عز الشتاء
ناجون من إطلاق نار في مدرسة أمريكية يقودون حملة ضد حيازة السلاح
ليبيون يفضلون شظف العيش في الصحراء على ويلات الحرب
فتاة مغربية تتعرض للاعتداء في وضح النهار
واشنطن تنفي التباحث مع إسرائيل حول ضم مستوطنات الضفة الغربية
ما مصير الجهاديين الأجانب في سوريا والعراق؟
الشرطة السعودية تطارد فتاة.. والسبب؟!
هل اعترفت فرنسا ضمنيا بجرائمها في الجزائر؟!
شقيقة زعيم كوريا الشمالية في سيؤول
أمرت بموافاتها بقوائم المعنيين وتاريخ تبليغهم بالإعذارات
بن غبريط "تخنق" مديري المدارس لعزل الأساتذة المضربين
نشيدة قوادري
صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية
طلبت وزارة التربية الوطنية، من مديري التربية للولايات، من خلال مديري المؤسسات التربوية، موافاتها بصفة مستعجلة بالقوائم الاسمية للأساتذة المضربين الذين رفضوا الالتحاق بمؤسساتهم التربوية منذ 5 فيفري الجاري، رغم تلقيهم إعذارين، أين أمرتهم بضرورة الشروع في تطبيق إجراءات العزل المنصوص عليها في القوانين سارية المفعول من دون تماطل.
تغطيات ذات صلة
نوبة يقود وفدا للدرك نحو إسبانيا
الإضراب ليس حلا.. وقرارات بن غبريط خاطئة!
لا أبواب مفتوحة ولا كشوف نقاط للتلاميذ إلا بعد عطلة الربيع
بن غبريط "تخنق" مديري المدارس لعزل الأساتذة المضربين
البرلمان الفرنسي يطالب الجزائر بتعويض الضحايا والجرحى الفرنسيين في حرب التحرير!
وعقب رفض الأساتذة المضربين المنضوين تحت لواء نقابة "الكناباست"، الالتزام بقرار العدالة القاضي بتوقيف الحركة الاحتجاجية المفتوحة لعدم شرعيتها، ورفضهم استئناف مهامهم والتحاقهم بأقسامهم، وبعد تسجيل غياب متتال لمدة 15 يوما منذ تاريخ الـ5 فيفري الجاري، رغم تلقيهم إعذارين، اضطرت الأمانة العامة بوزارة التربية الوطنية، إلى توجيه تعليمة جديدة مؤرخة في 19 فيفري الجاري، إلى مديريها الولائيين حول موضوع "غياب الأساتذة وتطبيق إجراءات العزل"، تحثهم فيها على ضرورة موافاتها على جناح السرعة بالقوائم الاسمية للأساتذة المضربين في نسخة ورقية وأخرى على شكل جدول، بتدوين كافة البيانات والمعلومات الشخصية للمعنيين وتحديدها بدقة وتفادي الوقوع في الأخطاء، والمتعلقة بالرقم التسلسلي، الاسم، اللقب، المؤسسة التربوية، الوظيفة، مادة التدريس، تاريخ التبليغ بالإعذار الأول، تاريخ التبليغ بالإعذار الثاني، وعدد أيام الغياب.