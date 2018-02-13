أمرت بموافاتها بقوائم المعنيين وتاريخ تبليغهم بالإعذارات بن غبريط "تخنق" مديري المدارس لعزل الأساتذة المضربين

طلبت وزارة التربية الوطنية، من مديري التربية للولايات، من خلال مديري المؤسسات التربوية، موافاتها بصفة مستعجلة بالقوائم الاسمية للأساتذة المضربين الذين رفضوا الالتحاق بمؤسساتهم التربوية منذ 5 فيفري الجاري، رغم تلقيهم إعذارين، أين أمرتهم بضرورة الشروع في تطبيق إجراءات العزل المنصوص عليها في القوانين سارية المفعول من دون تماطل.

وعقب رفض الأساتذة المضربين المنضوين تحت لواء نقابة "الكناباست"، الالتزام بقرار العدالة القاضي بتوقيف الحركة الاحتجاجية المفتوحة لعدم شرعيتها، ورفضهم استئناف مهامهم والتحاقهم بأقسامهم، وبعد تسجيل غياب متتال لمدة 15 يوما منذ تاريخ الـ5 فيفري الجاري، رغم تلقيهم إعذارين، اضطرت الأمانة العامة بوزارة التربية الوطنية، إلى توجيه تعليمة جديدة مؤرخة في 19 فيفري الجاري، إلى مديريها الولائيين حول موضوع "غياب الأساتذة وتطبيق إجراءات العزل"، تحثهم فيها على ضرورة موافاتها على جناح السرعة بالقوائم الاسمية للأساتذة المضربين في نسخة ورقية وأخرى على شكل جدول، بتدوين كافة البيانات والمعلومات الشخصية للمعنيين وتحديدها بدقة وتفادي الوقوع في الأخطاء، والمتعلقة بالرقم التسلسلي، الاسم، اللقب، المؤسسة التربوية، الوظيفة، مادة التدريس، تاريخ التبليغ بالإعذار الأول، تاريخ التبليغ بالإعذار الثاني، وعدد أيام الغياب.