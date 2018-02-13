يجتمع مجلس الأعمال الجزائري التركي، الثلاثاء، بفندق الشيراطون بالجزائر العاصمة، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والوزير الأول أحمد أويحيى، و100 رجل أعمال تركي ناشط في 26 قطاعا اقتصاديا، أهمها النسيج والفلاحة والصناعة الغذائية والتجهيزات الكهرومنزلية والأثاث، إضافة إلى منظمات أرباب العمل الجزائرية، على رأسها منتدى رؤساء المؤسسات برئاسة علي حداد، وينظم المجلس من طرف مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي "ديكا".
تلقت كافة منظمات الباترونا وأرباب العمل الجزائرية، دعوة من طرف السفارة التركية في الجزائر، للمشاركة في مجلس الأعمال الجزائري التركي المنعقد اليوم بفندق الشيراطون بداية من الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بحضور الرئيس التركي طيب أردوغان، ومن الجانب الجزائري سيترأس اللقاء الوزير الأول أحمد أويحيى.
ووفقا لنص الدعوة الذي تسلمت "الشروق" نسخة عنها، سيحضر مجلس الأعمال 100 رجل أعمال تركي من 26 تخصصا، ويتعلق الأمر بقطاعات الفلاحة وتربية الأبقار والصناعة الغذائية والنسيج والملابس الجاهزة ومنتجات الخشب والسياحة وقطاع المالية ومكاتب الخبرة والهندسة والطاقة والبيئة والإلكترونيك والتجهيزات الكهربائية والبناء وخدمات النقل واللوجستيك والتجهيزات الطبية والآلات والأثاث والتجهيز والمنتجات الكيميائية والورق ومنتجات الورق والصحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ووجهت الدعوة باسم مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي "ديكا" لكافة منظمات أرباب العمل والباترونا الجزائرية بتاريخ 20 فيفري المنصرم منها منظمة أرباب العمل "أفسيو" أو منتدى رؤساء المؤسسات برئاسة علي حداد والكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل وكنفدرالية المؤسسات الجزائرية، كما تم ضبط قائمة رجال الأعمال المشاركين بتاريخ 24 فيفري الجاري، وينتظر أن يتم تشكيل ورشات عمل بين الطرفين ومناقشة فرص الشراكة في مختلف المجالات.
ويعتبر قطاع النسيج أحد أهم المجالات التي اختارت فيها الجزائر مؤخرا الشراكة مع المتعاملين الأتراك، ويتعلق الأمر بمصنع النسيج "تيال"، بغليزان، والذي يوظف 10 آلاف جزائري، وتم إنجازه بالشراكة بين شركة تركية ومصانع نسيج جزائرية مفلسة، ويختص في إنتاج القمصان وسراويل الجينز ومنتجات الصوف والغزل، ومن المنتظر أن يدخل حيز الخدمة في خطه الأول نهاية السنة الجارية، على أن يباشر خطان آخران الإنتاج خلال النصف الأول من سنة 2019، وتبلغ طاقته الإنتاجية 24 مليون وحدة، وينتظر أن توجه كمية كبيرة منه إلى التصدير للخارج.
كما يعتبر المتعامل في مجال الحديد، "توشيالي"، أحد أهم نماذج الشراكة الجزائرية التركية في مجال الصناعة الثقيلة، والذي ينشط بمنطقة بطيوة بوهران، وينتظر أن تبلغ طاقته الإنتاجية 2 مليون طن سنويا، وسيشتغل هذا الأخير إلى جانب كل من مركب الحديد والصلب الحجار بعنابة، ومشروع بلارة بالشراكة بين الجزائريين والقطريين بولاية جيجل، إذ ستساهم هذه المشاريع الثلاثة في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمادة الحديد في الجزائر ووقف الاستيراد بداية من 2019.
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مجلس الأعمال ينعقد الثلاثاء بحضور أردوغان وأويحيى ومنظمات الباترونا
100 رجل أعمال تركي للظفر بصفقات 26 قطاعا في الجزائر!
إيمان كيموش
صحافية في القسم الإقتصادي بجريدة االشروق
يجتمع مجلس الأعمال الجزائري التركي، الثلاثاء، بفندق الشيراطون بالجزائر العاصمة، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والوزير الأول أحمد أويحيى، و100 رجل أعمال تركي ناشط في 26 قطاعا اقتصاديا، أهمها النسيج والفلاحة والصناعة الغذائية والتجهيزات الكهرومنزلية والأثاث، إضافة إلى منظمات أرباب العمل الجزائرية، على رأسها منتدى رؤساء المؤسسات برئاسة علي حداد، وينظم المجلس من طرف مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي "ديكا".
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تلقت كافة منظمات الباترونا وأرباب العمل الجزائرية، دعوة من طرف السفارة التركية في الجزائر، للمشاركة في مجلس الأعمال الجزائري التركي المنعقد اليوم بفندق الشيراطون بداية من الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بحضور الرئيس التركي طيب أردوغان، ومن الجانب الجزائري سيترأس اللقاء الوزير الأول أحمد أويحيى.
ووفقا لنص الدعوة الذي تسلمت "الشروق" نسخة عنها، سيحضر مجلس الأعمال 100 رجل أعمال تركي من 26 تخصصا، ويتعلق الأمر بقطاعات الفلاحة وتربية الأبقار والصناعة الغذائية والنسيج والملابس الجاهزة ومنتجات الخشب والسياحة وقطاع المالية ومكاتب الخبرة والهندسة والطاقة والبيئة والإلكترونيك والتجهيزات الكهربائية والبناء وخدمات النقل واللوجستيك والتجهيزات الطبية والآلات والأثاث والتجهيز والمنتجات الكيميائية والورق ومنتجات الورق والصحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ووجهت الدعوة باسم مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي "ديكا" لكافة منظمات أرباب العمل والباترونا الجزائرية بتاريخ 20 فيفري المنصرم منها منظمة أرباب العمل "أفسيو" أو منتدى رؤساء المؤسسات برئاسة علي حداد والكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل وكنفدرالية المؤسسات الجزائرية، كما تم ضبط قائمة رجال الأعمال المشاركين بتاريخ 24 فيفري الجاري، وينتظر أن يتم تشكيل ورشات عمل بين الطرفين ومناقشة فرص الشراكة في مختلف المجالات.
ويعتبر قطاع النسيج أحد أهم المجالات التي اختارت فيها الجزائر مؤخرا الشراكة مع المتعاملين الأتراك، ويتعلق الأمر بمصنع النسيج "تيال"، بغليزان، والذي يوظف 10 آلاف جزائري، وتم إنجازه بالشراكة بين شركة تركية ومصانع نسيج جزائرية مفلسة، ويختص في إنتاج القمصان وسراويل الجينز ومنتجات الصوف والغزل، ومن المنتظر أن يدخل حيز الخدمة في خطه الأول نهاية السنة الجارية، على أن يباشر خطان آخران الإنتاج خلال النصف الأول من سنة 2019، وتبلغ طاقته الإنتاجية 24 مليون وحدة، وينتظر أن توجه كمية كبيرة منه إلى التصدير للخارج.
كما يعتبر المتعامل في مجال الحديد، "توشيالي"، أحد أهم نماذج الشراكة الجزائرية التركية في مجال الصناعة الثقيلة، والذي ينشط بمنطقة بطيوة بوهران، وينتظر أن تبلغ طاقته الإنتاجية 2 مليون طن سنويا، وسيشتغل هذا الأخير إلى جانب كل من مركب الحديد والصلب الحجار بعنابة، ومشروع بلارة بالشراكة بين الجزائريين والقطريين بولاية جيجل، إذ ستساهم هذه المشاريع الثلاثة في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمادة الحديد في الجزائر ووقف الاستيراد بداية من 2019.