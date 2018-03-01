سائق فقد السيطرة على مركبته 4 قتلى في حادث دهس بالبليدة

تسبب حادث مرور وقع ببلدية بوقرة بولاية البليدة في وفاة أربعة أشخاص، وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

ووقع الحادث حين كان مواطنون يعبرون الطريق المحاذي للمدرسة الابتدائية "حمزة محمد"، ومتقنة "الطيب العقبي" بمنطقة عين الباردة، فإذا بهم يفاجؤوا بسيارة تدهس المارة بشكل عشوائي، متسببة في إصابة 9 أطفال و5 بالغين.

وحسب المعطيات الأولية فإن الحادث وقع بسبب فقدان السائق السيطرة على المركبة، ووجد في حالة إغماء لدى توقف السيارة.

وبخصوص الضحايا فهم طفلة عمرها 13 سنة توفيت على مستوى مستشفى بن بولعيد، بالإضافة إلى وفاة رجل وامرأة وطفل يبلغ من العمر 14 سنة على مستوى مستشفى فرانس فانون الجامعي.

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