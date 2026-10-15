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Coupe de la CAF: USM Alger – Panthers FC au stade du 5 Juillet en aller-retour

Echoroukonline
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Coupe de la CAF: USM Alger – Panthers FC au stade du 5 Juillet en aller-retour

La Confédération africaine de football (CAF) a approuvé la demande de l’USM Alger et de la Fédération algérienne de football (FAF) d’accueillir les Equato-Guinéens des Panthers FC au stade du 5-Juillet (Alger), à l’aller comme au retour, dans le cadre du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football.

Le match aller est prévu le mardi 20 octobre à 20h00, tandis que la manche retour aura lieu le dimanche 25 octobre, à la même heure.   “La rencontre a ainsi été délocalisée du stade de Douala, au Cameroun, vers le stade olympique du 5-Juillet, à la suite de la proposition formulée par la direction de l’USM Alger d’accueillir le club guinéen à l’aller comme au retour en Algérie, avec la présence des supporters lors des deux matches”, indique un communiqué de l’USMA.

Champion en titre de l’édition 2026, le club algérois a été exempté du premier tour préliminaire. De leur côté, les Panthers FC ont créé la surprise au premier tour en éliminant les Béninois de l’ASPAC FC. Battus 3-1 à l’aller à domicile, les Equato-Guinéens se sont brillamment  imposés 4-2 au Bénin lors de la manche retour.

Engagé également en Coupe de la Confédération, le CR Belouizdad fera ses débuts sur la scène continentale cette semaine face à l’AS Douanes de Nouakchott (Mauritanie). Le match aller est prévu le samedi 17 octobre à 18h00 au stade olympique de Nouakchott, tandis que la manche retour se jouera le samedi 24 octobre à 20h00 à Alger.

APS

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