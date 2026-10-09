Arabie saoudite: Trois morts dans deux attaques visant l’aéroport international du roi Khaled

L’Autorité générale de l’aviation civile saoudienne a annoncé vendredi que l’aéroport international du roi Khaled, à Riyad, avait été visé par deux attaques jeudi 8 octobre, dont la seconde a ciblé un avion de la compagnie aérienne nationale Saudia.

Trois ressortissants saoudiens ont été tués et plusieurs citoyens et résidents de différentes nationalités ont été blessés, certains grièvement, selon l’autorité.

Dans un communiqué, Saudia a annoncé le décès du commandant de bord Hamoud Ali Alkalthami, qui a perdu la vie lors de l’incident survenu la veille à l’aéroport international du roi Khaled.

Les autorités compétentes ont pris les mesures nécessaires pour évaluer les dégâts et garantir la sécurité, en vue d’un retour à la normale du trafic aérien.