Archives de la Maison-Blanche: Donald Trump inculpé pour recel de documents

L’ancien président américain Donald Trump a été inculpé jeudi 8 juin par la justice fédérale de son pays pour avoir illégalement détenu des documents confidentiels dans sa résidence privée depuis son départ de la Maison-Blanche. Trump a annoncé lui-même dans la soirée sur son réseau Truth Social sa nouvelle inculpation. Il a mentionné qu’il était convoqué devant le tribunal fédéral de Miami mardi prochain à 15 heures. Un acte comportant sept chefs d’accusation a été déposé auprès du juge, mais leur détail n’est pas encore connu. Selon les médias américains, Donald Trump est notamment poursuivi pour rétention illégale de secrets d’État, entrave à la justice et fausses déclarations.

C’est la première fois dans l’histoire des États-Unis qu’un ancien président est inculpé par la justice fédérale. L’affaire des documents classifiés est aussi la plus périlleuse pour Trump, car la plus facile à prouver. L’ancien président est accusé d’avoir emporté illégalement des centaines de documents classifiés à son domicile de Mar-a-Lago, en Floride, après son départ de la Maison-Blanche en 2021, et d’avoir probablement entravé l’action de la Justice pour les récupérer.

Perquisition du FBI

L’enquête avait débuté au printemps 2022, après de longs efforts déployés par les Archives nationales tout au long de l’année précédente pour obtenir de Trump qu’il leur remette les documents qu’il avait emportés avec lui illégalement, puisque les archives présidentielles sont la propriété du gouvernement. Trump avait remis 15 cartons de documents en janvier 2022. Ces cartons contenaient des documents hautement sensibles portant des inscriptions classifiées, ce qui avait donné lieu à une enquête du Ministère de la justice.

L’enquête avait culminé pendant l’été avec une perquisition des agents du FBI dans le club privé de Trump à Palm Beach, au cours de laquelle 103 nouveaux documents confidentiels avaient été découverts stockés dans un local. Cette découverte était d’autant plus dévastatrice que les conseillers de Trump avaient affirmé quelques semaines plus tôt avoir remis tous les documents qu’ils avaient pu trouver.