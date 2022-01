Atterrissage d’urgence suite au départ d’un incendie dans l’avion

Un avion de la compagnie irlandaise “Ryanair” a dû atterrir d’urgence en France suite a un incendie déclaré dans l’appareil.

Parti de Manchester pour Faro, au Portugal, un vol Ryanair a demandé l’atterrissage d’urgence en France suite au départ d’un incendie dans l’avion. Arrivés au sol, les passagers ont été évacués. Aucun blessé n’est a déplorer.

Les passagers du vol FR4052 se souviendront longtemps de ce périple. Ce lundi 3 janvier, le vol, parti de Manchester en Angleterre et censé atterrir a 21h30 a Faro, au Portugal, a finalement amorcé une descente express vers la Bretagne. En cause: un incendie qui a contraint les pilotes a un atterrissage d’urgence a Brest entre 19h14 et 19h21, passant ainsi de 41.000 pieds a 6.725 pieds en l’espace de sept minutes.

“En état de choc”

Sur le tarmac, les pompiers étaient prêts a intervenir. Les policiers ont quant a eux évacué les passagers. Selon Sudinfo, “nombre d’entre eux sont en état de choc”.

Selon PNC contact, les voyageurs ont pu continuer leur voyage vers Faro avec un deuxième avion dépêché depuis Londres.

Source: Agences