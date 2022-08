Avec la complicité du Maroc, l’Espagne prépare un nouveau complot contre la cause sahraouie

Encore une autre manœuvre des Espagnols avec la complicité des services marocains contre la cause sahraouie. Selon des sources sûres, Rabat est entrain de préparer un nouveau complot contre la cause sahraouie, et ce en connivence avec les plus hauts responsables du Parti socialiste espagnol (PSOE) dont le chef du gouvernement, Pedro Sanchez. Madrid et Rabat préparent activement la tenue, le 22 septembre à Las Palmas, d’une conference de la prétendue « opposition » au Front du Polisario.

Organisée sous la férule du groupuscule « sahraouis pour la paix », une créature des services de renseignements marocains, cette pseudo conférence a pour objectif de contester, d’abord, le statut du Polisario en tant que seul représentant légitime du peuple sahraoui et de promouvoir la thèse marocaine de l’autonomie. L’autre dérive de Madrid dans cet affaire scandaleuse est le fait que le gouvernement espagnol et du parti au pouvoir en Espagne (PSOE) sont chargés de financer l’organisation de cette « conference ». Les consulats espagnols ont été, d’ailleurs, chargés d’octroyer, en coordination avec les services marocains, plus de 300 visas à de faux sahraouis prétendument originaires des territoires occupés du Sahara Occidental.

Sanchez et son gouvernement tente, a travers cette énième maneouvre, de « démontrer » que la decision de Pedro Sanchez – qui fait face à une fronde généralisée- soutenant la thèse de l’autonomie (comme étant la base la plus sérieuse, réaliste et crédible) est, bel et bien, partagée par les sahraouis. Ainsi, le gouvernement de Sanchez avait deja perdu son âme avec ce reniement du 18 mars 2022, mais avec cette complicité honteuse avec la puissance occupante marocaine dans le montage d’une veritable escroquerie politico-diplomatique, il s’enfonce dans l’indignité la plus abjecte qui ne fera que miner davantage et durablement les relations avec l’Algerie et le Front Polisario. Cette supercherie sera, sans doute, dénoncée par de nombreux partis politiques et associations espagnols et que de nombreuses voix s’élèveront le 22 septembre pour démontrer à Sanchez et à son quarteron d’acolytes du PSOE que le leadership de ce parti s’est définitivement compromis en reniant sa position historique, politique et morale que lui impose son statut, toujours en vigueur, de puissance administrante d’un territoire non autonome dont le processus de décolonisation a été contrarié.