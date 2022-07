Bac 2022: Session réussie et exceptionnelle marquée par la percée de la filière Mathématiques

Dans une conférence de presse consacrée a l’annonce des résultats de l’examen du baccalauréat (session 2022) qui a enregistré un taux de réussite national de 58,75%, M. Belabed a qualifié cette session de “réussie et exceptionnelle”, citant a ce propos la poursuite des cours tout au long des trois trimestres, avec des séances éducatives de 60 minutes et un parachèvement de tous les programmes d’enseignement.

Ceci intervient après un régime exceptionnel que le ministère avait adopté durant les deux années passées, comme mesure préventive dans le contexte de la propagation du virus de la Covid-19, lors desquelles quelques cours ont été supprimés du programme éducatif scindé en deux trimestres, avec des cours de 45 minutes par séance.

Tenant a mettre en exergue ” les bonnes conditions” dans lesquelles s’est déroulé cet examen décisif, M. Belabed a relevé ” le recul dans une large mesure” des tentatives de triche, tout en rappelant que les sujets des épreuves n’étaient pas en dehors des programmes dispensés”.

Le ministre explique cette organisation scolaire optimale par les décisions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, du Gouvernement et des responsables chargés de cet examen national.

A ce propos, le ministre a indiqué que “l’Etat est fier de la réussite de l’examen du baccalauréat qui s’est déroulé dans des conditions ordinaires du fait de la conjugaison des efforts de tous les corps et services et de tous les membres de la famille éducative, a savoir les enseignants, les administrateurs, les travailleurs et les partenaires sociaux, syndicats et parents d’élèves”.