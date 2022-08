Bamako souhaite que l’Algérie continue d’avoir un rôle moteur au Mali

Le Mali se réjouit de l’intérêt qu’accorde le président de la République Abdelmadjid Tebboune a la relation entre Alger et Bamako, a indiqué dimanche soir le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale malien, Abdoulaye Diop, soulignant que son pays souhaitait que l’Algérie continue d’avoir un rôle moteur au Mali.

“Je me réjouis de l’intérêt et de l’importance qu’accorde le président Tebboune a la relation entre le Mali et l’Algérie qui doit être toujours un facteur pour la paix et la stabilité dans la région”, a affirmé Abdoulaye Diop a l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger, Ramtane Lamamra.

“Nous nous sommes particulièrement réjouis dernièrement aussi des déclarations fortes tenues par le président Tebboune qui a réaffirmé l’attachement de l’Algérie a l’unité et a l’intégrité territoriale du Mali (et) a l’importance pour les parties maliennes d’avancer plus vite et plus en profondeur par rapport a l’application de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger, qui est d’abord dans l’intérêt des Maliens eux-mêmes”, a-t-il souligné.

Outre l’Accord d’Alger, le ministre malien a relevé avoir échangé avec son homologue algérien “sur la nécessité de travailler davantage a une réactivation des cadres et mécanismes de concertation et de dialogue”.

“Je crois que le comité bilatéral stratégique que nous avons mis en place s’est déja réuni 17 fois et a permis de créer, dans un cadre souple et pragmatique, des consultations régulières sur des questions politiques et de développement et sur une autre lecture de la situation d’ensemble dans la région”, a-t-il expliqué.

Selon le chef de la diplomatie malienne, l’Algérie et le Mali regardent dans la même direction et partagent les mêmes préoccupations, soulignant que le président Tebboune et le président de transition malien Assimi Goïta “sont conscients du lien fort, séculaire, géographique, historique et même culturel qui unit les deux pays”.

Le Mali remercie l’Algérie pour sa solidarité et son soutien constant

Le Premier ministre malien, Choguel Maïga, a exprimé ses vifs remerciements a l’Algérie, en sa qualité de président du Comité de suivi de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali (CSA), issu du processus d’Alger, “pour sa solidarité active et son soutien constant au peuple et au gouvernement du Mali”.

“Je voudrais adresser une mention spéciale a la République sœur d’Algérie, en sa qualité de président du CSA, et a ses hauts dirigeants pour leur solidarité active et leur soutien constant au peuple et au gouvernement du Mali, dans le cadre de la recherche de la paix, de la sécurité et du développement”, a déclaré Choguel a Bamako, a l’occasion de l’ouverture des travaux de la deuxième réunion de niveau décisionnel des parties a l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger.

Le Premier ministre malien a souligné, par ailleurs, que face a la crise multidimensionnelle que vit le Mali depuis 2012, conjuguée a l’affaiblissement du leadership local, la mise en oeuvre de l’Accord d’Alger “constitue l’une des priorités majeures du président de la transition, chef de l’Etat, le colonel Assimi Goïta et du gouvernement”.

Il a réitéré, a cet égard, “la volonté du gouvernement du Mali a la poursuite et au parachèvement de la mise en œuvre intelligente de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger, qui est illustrée par son Plan d’action 2021-2022, adopté le 2 août 2021 par le Conseil national de transition”, soulignant “l’importance du dialogue et la nécessité de faire des compromis par les différentes parties, dans l’intérêt supérieur de la Nation malienne”.

Tout en soulignant a cette occasion “l’importance de cette réunion qui intervient dans un contexte malien fait, a la fois, de difficultés, mais aussi d’espoirs”, l’ambassadeur d’Algérie auprès du Mali, El Haoues Riache a rassuré de son côté que l’Algérie, “en tant que pays voisin et en sa qualité de chef de file de la médiation internationale, ne ménagera aucun effort pour que le Mali retrouve la voie de la paix, de la stabilité et du développement”.

Il a ajouté que “de l’avis de la médiation internationale, il est urgent de parvenir a une accélération du processus de mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation, lequel reste la pierre angulaire pour le retour de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans le respect de l’intégrité territoriale, de l’unité nationale et de la souveraineté de ce grand pays”.

Il convient de noter que cette réunion, qui s’étalera jusqu’au 5 août et a laquelle participent le gouvernement malien, les mouvements signataires et les autres parties prenantes dudit accord, devrait permettre aux participants de renouveler leur engagement en faveur de l’accélération du processus de paix et de réconciliation au Mali et se pencher plus particulièrement sur les questions cruciales liées a l’intégration des ex-combattants dans le corps des Forces armées et de sécurité maliennes, ainsi que sur les aspects institutionnels et politiques de l’accord.