Belmadi: «Il viendra un jour où on perdra, mais pas contre le Burkina Faso»

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a affirmé l’importance de la rencontre de ce mardi face au Burkina Faso pour se qualifier pour les barrages, ajoutant que le groupe s’efforcera pour l’emporter.

Belaili est apte pour ce match

Le coach des Verts est revenu sur l’état de forme d’un de ses joueurs clés en l’occurrence Youcef Belaili. «Belaili s’est entraîné naturellement et il est prêt pour jouer ce match contre le Burkina Faso», a-t-il rassuré.

Sur les propos de l’ancien joueur d’Al Ahly d’Egypte qui ne souhaitait pas une rencontre Algérie-Egypte au dernier tour, le coach a dit qu’ «il est prématuré de parler de cela car il nous reste un match décisif et après la qualification aux barrages on verra».

L’ancien capitaine des Verts n’a pas manqué de revenir également sur le parcours des Verts et les résultats réalisés sous sa houlette en soulignant que «cela est le travail de tout le staff technique et les joueurs», avant d’ajouter: «Il viendra un jour où on perdra mais pas demain [mardi] face au Burkina Faso ».

Interrogé sur sa manière de galvaniser ses joueurs, il dira: «La qualification au Mondial est la meilleure motivation et les joueurs ont une grande volonté et une détermination de gagner et d’atteindre notre objectif».

Le match contre le Burkina est décisif

Le coach Belmadi a dit ce lundi en conférence de presse d’avant match que son objectif était de développer toujours la sélection nationale et de réaliser les meilleurs résultats.

La pelouse de Tchaker s’est beaucoup améliorée

Il a affirmé que la pelouse du stade Mustapha Tchaker s’est beaucoup améliorée. «J’ai supervisé la pelouse, elle s’est beaucoup améliorée et elle permettra aux joueurs de fournir un beau jeu».

Quant a son adversaire de ce mardi, Djamel Belmadi a dit que la façon de jouer du Burkina Faso diffère de celle du Niger avec son jeu rapide et en faisant remonter le ballon de la défense jusqu’a l’attaque contrairement au Niger qui lui prône un jeu défensif.

Salim. A. / Traduit par: Moussa. K.