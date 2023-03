Belmadi: “Mon contrat court jusqu’en 2026 avec l’objectif de gagner des titres”

Il s'attarde sur la venue de Aouar

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football Djamel Belmadi a souligné qu’il “vaut mieux voir Houssem Aouar venir en pleine forme physique”, pour expliquer la non-convocation du milieu offensif de l’Olympique Lyon pour la double confrontation face au Niger, les 23 et 27 mars, dans le cadre des 3e et 4e journées (Gr.F) des qualifications de la CAN-2023 (reportée à 2024), au moment où le joueur a fait part jeudi de sa décision d’opter officiellement pour l’Algérie.

Lors de sa conférence de presse tenue, dimanche, au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, le sélectionneur national a assuré de l’envie farouche de Houssem de venir jouer. “Il a fait sa démarche de changement de nationalité sportive, il a une sélection avec l’équipe de France A. Il a touché une équipe de niveau mondial, c’est quelque chose.

C’est un joueur qui a un très gros talent. Il a des qualités bien au-dessus de la moyenne. Il peut devenir un maillon très important de notre équipe. Il sera capable de faire tout ce qu’il sait faire le jour où, physiquement, il aura repris.”, a indiqué Belmadi.

Dans un entretien accordé jeudi au site de la Fédération algérienne (FAF), Aouar (24 ans) a officiellement annoncé sa décision de rejoindre les “Verts”, lui qui compte une seule sélection avec l’équipe de France, lors du match amical disputé en octobre 2020 face à l’Ukraine (7-1).

“Si Aouar a été sélectionné en France, c’est parce qu’il a un très gros niveau. Ces deux dernières années, il a expliqué que, pour plusieurs raisons, son niveau avait diminué. On veut tous le voir bien faire. Lui aussi, il sent qu’il doit démontrer beaucoup, sûrement encore plus que les autres comme vous le savez. Il vaut mieux, pour toutes ces raisons, voir Aouar venir en pleine forme physique.”, a souligné Belmadi.

Et de conclure: “Sa démarche est très respectable, mais l’état du joueur actuellement ne lui a pas permis de venir.”.

Ainsi, en commun accord avec Belmadi, Aouar a préféré différer ses débuts avec l’équipe nationale, probablement au mois de septembre prochain, avec au menu le match en déplacement face à l’Ouganda, en clôture des qualifications de la CAN-2023 (reportée à 2024).

Enfin de contrat avec l’OL en juin prochain, Aouar devrait changer d’air durant l’intersaison, d’autant qu’il ambitionne de retrouver sa forme et surtout plus de temps de jeu.

Sujets divers abordés lors de la conférence de presse animée dimanche par le sélectionneur de l’équipe nationale de football Djamel Belmadi, au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, à la veille de la double confrontation face au Niger, les 23 et 27 mars, comptant pour les 3e et 4e journées (Gr.F) des qualifications de la CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire.

MONDIAL 2026: Belmadi s’est montré satisfait de la décision de la Fédération internationale de football (FIFA) d’augmenter le nombre des représentants africains à 9 équipes (ou 10) à partir du Mondial 2026: “c’est loin devant nous, on a l’impression que le temps passe vite. On va se projeter rapidement. Avec désormais 9 représentants pour l’Afrique, c’est juste un retour à la normal”.

CAN-2019: Le coach national a défendu son bilan réalisé après la consécration à la CAN-2019 en Egypte: “L’esprit de 2019 a duré jusqu’à janvier 2022, et la durée d’invincibilité le prouve. Ma responsabilité de technicien voudrait que je m’applique sur tout ce qui a été bien fait, et beaucoup de choses ont été bien faites. Je cherche à progresser”.

CHAN-2022: Le sélectionneur national a tenu à féliciter la sélection A’, composée de joueurs locaux, finaliste de la dernière CHAN-2022 (reportée à 2023) disputée en Algérie: “Je profite de l’occasion pour les féliciter de leur parcours”.

CONTRAT: Belmadi a confirmé avoir prolongé son contrat jusqu’en 2026 avec l’objectif de gagner des titres.

PRINCIPE: Belmadi a révélé n’avoir vu aucun match de la dernière Coupe du monde 2022 disputée au Qatar: “Je ne voulais pas être spectateur de cette Coupe du monde. Je vis au Qatar, avec ma famille. On a joué le 19 novembre contre la Suède (en amical: défaite 2-0). De la Suède, je suis parti en Europe, je n’ai pas vu un match du Mondial. J’en ai fait une affaire de principe, je voulais bosser pendant cette période”.

TIZI-OUZOU: Belmadi n’a pas caché son admiration pour le nouveau stade de Tizi-Ouzou: “Pour moi, c’est une enceinte qui n’a rien à envier aux stades du Qatar. Je souhaite jouer là-bas, bien évidemment”.

FORMATION: Le coach des ” Verts ” a insisté sur l’importance de la formation pour hisser le niveau du football algérien: “la formation est un sujet récurrent. Vous nous parlez de l’absence de joueurs du championnat. On en revient toujours à la question de la formation. Comme toujours on parle beaucoup et ont agi peu. Il faut de la formation avec une vraie politique. La moitié de l’équipe-type de 2019 est issue du championnat. Je sais le potentiel que l’on peut avoir. J’ai bon espoir avec le nouveau DTN (Mustapha Biskri). Nous nous sommes vus rapidement mais nous n’avons pas vraiment discuté”.

SYSTÈME DE JEU: Belmadi a indiqué qu’il n’était pas prêt à révolutionner son système de jeu, avec l’arrivée des nouveaux joueurs: “Concernant le style de jeu de l’équipe nationale, on visera toujours un jeu offensif attrayant. On peut avoir des résultats en bétonnant derrière, mais ce n’est pas philosophe. Ça ne veut pas dire que je ne le ferai jamais mais je préfère le jeu. Nous avons besoin de profils de joueurs, des éléments comme Aouar et Chaïbi qui nous font penser qu’on pourra passer à une étape supérieure”.

BENRAHMA: Belmadi est revenu sur la non-convocation de l’ailier gauche de West Ham (Angleterre) Saïd Benrahma: ” C’est juste un choix, je ne peux pas prendre tous les joueurs. Je ne peux tripler les postes, les portes restent ouvertes à tout le monde, il y aura d’autres dates Fifa”.