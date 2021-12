Belmadi réagit au débat sur la série d’invincibilité

Des joueurs supplémentaires atteints du Covid

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a refusé ce jeudi de commenter le débat autour du record d’invincibilité de l’Italie que les Verts auraient battu, ajoutant que l’objectif de son équipe est de conserver leur titre lors de la CAN 2021 au Cameroun.

Interrogé sur la série de matchs sans défaite, le coach a affirmé en conférence de presse a Doha –où les Verts effectuent un stage de préparation en prévision de la CAN- qu’il ne souhaiterait pas se prononcer sur cette question que le plus important était de ne pas s’emballer, d’enchaîner les succès et de jouer pour gagner. C’est d’ailleurs sa propre philosophie depuis qu’il ait pris les commandes de la sélection en 2018 et qui a toujours fonctionné.

“Ce que je savais, c’est que la FIFA avait félicité la sélection nationale pour sa série de rencontres sans défaite, ce qui est positif pour l’équipe”, a expliqué l’ancien capitaine des Fennecs.

Ce qui est important dans cette question, a ses yeux, c’est que battre un record reste un exploit pour l’Algérie que retiendra l’histoire et pas celui d’un entraîneur ou d’une équipe car tout le monde quittera la sélection un jour.

Belmadi a estimé que le pari était gagné dans la mesure où l’équipe reste depuis plusieurs mois au sommet car traditionnellement plusieurs sélections finissent par s’écrouler après avoir remporté des trophées, ce qui n’est pas le cas pour les Verts qui ont su garder le cap.

Les Verts au Cameroun pour défendre leur titre

Le sélectionneur national a affirmé que les Guerriers du Désert iront au Cameroun pour défendre le titre remporté en Egypte bien que la mission ne sera pas chose aisée.

“Les Verts vont se donner a fond pour conserver leur trophée au Cameroun et ils ont toujours le désir de gagner”, a affirmé le conférencier, avouant que “la tâche sera extrêmement difficile car toutes sélections feront tout pour nous battre parce que nous sommes les campions d’Afrique”.

“Cela constitue, certes, une pression mais qui est positive car elle nous motive a confirmer notre statut de champion”, a-t-il soutenu.

Pour le choix du Qatar pour effectuer ce stage de précompétition, il a expliqué qu’il était prôné en premier lieu pour les facilitations et les bonnes relations qu’entretiennent les fédérations des deux pays et en second lieu pour l’existence de l’hôpital d’”Aspetar” aux standards internationaux.

Sur les cas de Covid, le sélectionneur national a avoir qu’ “il y a d’autres joueurs au sein de l’équipe atteints de la pandémie que je ne vais pas citer”.

Quant a la non convocation de Sayoud, il a précisé qu’il y ait une rude concurrence dans ce poste où évoluent Brahimi et Boulaya.

Pour conclure, il a rappelé que son objectif premier en sélection était toujours de gagner des titres.