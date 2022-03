Belmehdi appelle les imams à exploiter les espaces électroniques pour orienter la population

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a appelé, mardi depuis Khenchela, les imams a exploiter les espaces électroniques pour orienter la population.

Dans une allocution lors d’une rencontre avec les imams de Khenchela tenue a la salle des conférences de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) au deuxième et dernier jour de sa visite dans cette wilaya, le ministre a appelé les imams a exploiter les espaces électroniques, y compris les réseaux sociaux, pour appeler les Algériens a servir leur pays et a lutter contre toutes formes de corruption, d’extrémisme et de monopole.

Il a instruit les imams présents a élaborer des programmes sur les réseaux sociaux prônant la cohésion et la préservation de la sécurité et de la stabilité du pays.

Lors de l’inauguration de l’école coranique « Abu Dhar Al-Ghifari » dans la commune de Chechar, M. Belmehdi a assuré que son département ministériel prendra en charge l’équipement de cette école et le recrutement des enseignants bénévoles qui y travaillent, selon les postes budgétaires disponibles.

Le ministre, qui a procédé a la pose de la première pierre du projet de réalisation de la mosquée « Othman Ibn Affan » dans la commune de Chechar, a fait savoir que son département réalisera, en collaboration avec le ministère de l’Environnement, un projet d’énergie solaire dans les mosquées en vue de réduire les coûts élevés de consommation de l’énergie électrique.

Après avoir écouté les préoccupations des représentants de l’association religieuse de la mosquée Omar Ibn El Khettab (commune de Babar) dont les travaux sont a 80%, M. Belmehdi a affirmé que son département et les autorités locales ne renonceront pas a leurs missions a savoir le soutien, l’accompagnement et l’octroi des autorisations relatives a la collecte des dons et la construction des mosquées et des écoles coraniques.

Le ministre s’est rendu ensuite au chantier de la mosquée El Forkan (Ain Touila) où il a recommandé aux comités et aux bureaux d’études d’unifier les minarets sur tout le territoire, soit un seul minaret par mosquée conformément au plan de Djamaâ El-Djazair. Cette décision permettra d’économiser du temps et de l’argent pour pouvoir réaliser d’autres travaux au sein de la mosquée, a-t-il expliqué.

Intervenant lors d’une cérémonie tenue a la maison de la culture, Ali Souayi en l’honneur de nombreuses femmes ayant servi la wilaya de Khenchla, a l’occasion de la journée internationale des droits de la femme (08 mars de chaque année), M. Belmehdi a rendu hommage a la femme algérienne, rappelant le rôle qu’elle assume au service du pays et des générations montantes aux côtés de l’homme ainsi que les sacrifices qu’elle a consenti durant la glorieuse guerre de libération.

Pour rappel, M. Belmehdi a affirmé, lundi depuis Khenchela, que le Premier ministère examinerait, en coordination avec le comité scientifique chargé du suivi de l’évolution de la pandémie Covid-19, la possibilité de l’ouverture de la saison de la Omra pour les Algériens.