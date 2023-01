Benabderrahmane appelle à la révision du Code des Douanes

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a appelé, jeudi à Alger, l’administration des Douanes à accélérer la révision du Code des Douanes et ses différents textes d’application en vue d’opérer le changement positif escompté par les opérateurs économiques.

Inaugurant la cérémonie de célébration de la Journée internationale de la douane (JID) au Centre international des conférences, Adelatif-Rahal en présence de membres du gouvernement et de hauts responsables de l’Etat, le Premier ministre a exhorté l’administration douanière à “accélérer le développement de son système organisationnel, à travers notamment la révision de tous les textes dont le Code des douanes et les textes d’application dans l’objectif d’opérer le changement positif que nous escomptons tous, particulièrement les opérateurs économiques”.

A ce propos, Benabderrahmane a insisté sur “la révision du Code des douanes et ses différents textes pour l’adapter aux objectifs de la nouvelle loi sur l’investissement sur laquelle nous misons pour amorcer un développement prometteur susceptible d’insuffler durablement la dynamique économique du pays et encourager, ainsi, l’investissement national et étranger direct appuyant notre production nationale”.

Rappelant que le secteur a consenti, en un court laps de temps, des efforts colossaux, le Premier ministre a formulé le souhait de voir “ces efforts porter leurs fruits à travers des facilitations et une révision des textes d’application, une révision qui fasse la différence dans la mesure où plusieurs textes ne répondent pas actuellement à la réalité ni aux exigences des opérateurs économiques”.

Évoquant les nombreuses facilités douanières offertes aux opérateurs, Benabderrahmane a cité le couloir vert et plaidé pour sa généralisation pour inclure les intrants et les matières premières.

A cette occasion, il a salué, la coordination étroite sur le terrain entre l’administration douanière et les différents corps de sécurité et économiques de l’Etat, ainsi que les résultats obtenus grâce à la mobilisation des agents des douanes, que ce soit en termes de recouvrement, ou des saisis qualitatifs à travers le territoire national.

Il a exhorté, à ce titre, les agents des douanes à “faire preuve du plus haut degré de vigilance et d’opérationnalité pour parer aux tentatives de fraude et de contrebande, et décourager les méthodes frauduleuses des contrebandiers”.

Dans ce cadre, le Premier ministre a mis en relief la nécessité pour l’administration des Douanes de développer et d’améliorer ses méthodes de travail pour se mettre au diapason des normes internationales, en poursuivant et en intensifiant les opérations de numérisation, d’autant plus qu’il s’agit de l’un des engagements figurant dans le programme du Président de la République, saluant les réalisations accomplies par les Douanes algériennes au niveau de l’Organisation mondiale des douanes.

C’est pourquoi, le secteur est appelé à échanger les expériences en termes d’informations relatives à la lutte contre la fraude et la contrefaçon pour encourager la vision positive à l’égard de l’économie algérienne et des dispositifs nationaux chargés de ces missions, d’autant que ce volet compte parmi les approches adoptées par les institutions internationales dans la classification des pays, a-t-il ajouté.

Le nouveau système d’information adopté par l’administration est susceptible de “contribuer dans une large mesure à faciliter les opérations de dédouanement à travers la réduction des délais et des coûts, en sus de la sécurisation des données relatives au commerce extérieur, tout en conférant davantage de transparence et d’efficacité aux moyens de lutte contre la fraude”, précise le Premier ministre, qui a appelé à la valorisation de la ressource humaine en la dotant de tous les moyens pour parvenir aux meilleurs résultats.

Pour atteindre l’efficacité économique, Benabderrahmane a souligné l’importance pour plusieurs administrations d’adopter le système de 3 brigades assurant 8 heures de travail ou deux brigades assurant 10 heures au minimum.

Benabderrahmane a présidé l’opération de lancement des essais du nouveau système d’information des Douanes algériennes.

Les premiers essais ont eu lieu en présence du ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali et du directeur général des Douanes, Noureddine Khaldi.

Le nouveau système d’information vise “à consacrer une administration douanière efficace et numérique, alliant la technique et l’amélioration du niveau de performance pour mieux répondre aux aspirations des opérateurs économiques et des différents partenaires”, selon l’exposé présenté à l’occasion.