Benabderrahmane : « certains médias ont exagéré dans l’analyse de la teneur du rapport de la BM »

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a estimé, jeudi a Alger lors d’une conférence de presse organisée au Palais du Gouvernement, que “certains médias ont exagéré dans l’analyse de la teneur du rapport de la Banque Mondiale, en le présentant comme un document uniquement négatif”.

“Même si on n’est pas d’accord sur certaines données, ce rapport regorge d’indicateurs positifs”, a déclaré M. Benabderrahmane, qui a appelé a une “lecture approfondie du rapport”, pour “éviter toute sensibilité entre ces institutions et l’Algérie”.

4,1% de croissance a fin 2021

Par ailleurs, M. Benabderrahmane a annoncé que le taux de croissance de l’économie nationale était de 4,1% a fin 2021, faisant état d’une “amélioration constante” de la situation économique en Algérie.

Le Premier ministre a ajouté que “la situation économique de l’Algérie est une exception dans la région, voire par rapport a certains grands pays”, affirmant que l’Algérie “a su mobiliser les capacités de production nationale, ce qui lui a permis de réduire ses importations et d’éviter de recourir a l’endettement extérieur ou a la planche a billet”.

« Nous n’irons pas a l’endettement extérieur ni encore a la planche a billets », a affirmé le Premier ministre.