Bengrina reconduit pour 5 ans à la tête du Mouvement El-Bina

Abdelkader Bengrina a été plébiscité, dimanche 7 mai 2023, à la tête du Mouvement El-Bina pour un nouveau mandat de cinq (5) ans par les membres du Conseil national de la Choura de ce mouvement.

Au terme des travaux du 2e congrès du parti, tenu au Centre international des conférences (CIC), Abdelkader Bengrina a été plébiscité à la tête du mouvement et Nasreddine Salem Cherif comme président du Conseil national de la Choura.

Les travaux du congrès ont été marqués par un débat autour du statut et de la politique générale du parti, et des interventions sur les deux rapports financier et moral, présentés par les dirigeants du mouvement.

S’exprimant à l’ouverture des travaux, Bengrina a affirmé que l’édification de l’Algérie nouvelle “requiert la conjugaison des efforts de toutes les composantes du pays en vue de consolider la cohésion nationale”.

“Tous les acquis ont été réalisés aujourd’hui grâce à la prise de conscience des enfants de la patrie des valeurs et des constantes de notre révolution et de la loyauté de ses hommes”, a-t-il estimé, indiquant que “la stabilité que connaît l’Algérie est le fruit du choix constitutionnel qui a évité au pays des risques menaçant l’identité et la souveraineté de la Nation algérienne”.