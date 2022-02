Berkouk: «la décolonisation de la RASD passe par une dynamique de solidarité mondiale»

La République arabe sahraouie et démocratique (RASD) célèbre ce dimanche le 46ème anniversaire de sa proclamation, coïncidant avec le 27 février de chaque année.

Le peuple sahraoui ne cesse de subir les agressions du Maroc a l’ombre d’un conflit qui perdure. Le politologue Mohand Berkouk revient sur cette question.

Invité de l’émission “Politis” de la Chaîne III de la Radio Algérienne, Berkouk analyse la géopolitique du dossier conflictuel et les différents blocages a une décolonisation otage de grands intérêts protégés par certains membres puissants du Conseil de sécurité de l’ONU.

Pour le Pr Berkouk, trois choses ont pratiquement marqué le conflit depuis le 13 novembre 2020, a savoir le retour a la lutte armée, le dégel du conflit sur le plan médiatique et analytique de presse et le dégel diplomatique a partir de la fin de l’année 2020.

Et de rappeler «la réunion du Conseil de sécurité convoquée par l’Allemagne a soutenu au moins deux choses a caractère juridique du conflit d’abord comme étant un territoire non autonome, a décoloniser, qui doit donc passer par des résolutions facilitant l’organisation d’un référendum d’autodétermination notamment la résolution 690», ajoutant aussi «cette reconnaissance du conflit par les deux parties, le Polisario et le Maroc». Ce dernier, dit-il, continue d’entraver les différentes démarches visant une solution pacifique du conflit, encouragé en cela par ses alliés.

«Les Etats unis ont failli a leur tache pour absence d’instruments de droits de l’homme, face aux violations quotidiennes, soit par des actes de répression, des privations de droits ou la spoliation systématique des richesses de ce peuple)», indique Berkouk qui rappelle que cela encourage le Maroc «a refuser tous les engagements internationaux par rapport a la question de décolonisation».

La grande entrave a cette approche décolonisatrice du Sahara Occidental, selon l’intervenant, est «le parrainage des Français des positions marocaines au sein du Conseil de Sécurité». Une situation qui ne va pas sans raviver cet élan de solidarité internationale qui s’élargit de plus en plus a travers le monde.

S’agissant du soutien, notamment de la société civile prononcé au niveau des cinq continents, a la cause sahraouie, l’analyste rappelle aussi cette dynamique solidaire ayant été marquée par la reconnaissance de 84 Etats de la RASD, membre fondateur de l’UA.

La RASD, souligne-t-il, vote d’une manière souveraine et égale au sein des différentes instances de l’Union africaine. L’UA exprime a l’unanimité un soutien indéfectible jusqu’a amener le président sahraoui a siéger au Sommet UE-UA a Bruxelles.

Par ailleurs, «on voit aussi de nos jours un soutien de plus en plus important de la société civile mondiale, au niveau des cinq continents, aux droits du peuple sahraoui, a son autodétermination et a la protection de ses richesses».

«On voit une prise de conscience partagée au sein des Etats africains par rapport au parachèvement de la décolonisation du Sahara occidental», note-t-il. Un élan soutenu, selon lui, par « des associations en Australie, en Amérique Latine, aux Etats-Unis, au Canada, en Europe et même des associations arabes, aussi, dans une dynamique mondiale de plus en plus croissante en faveur de cette cause juste».

Concernant le blocage d’une résolution en ce sens de résoudre pacifiquement le conflit, il y a, explique Barkouk, un certain nombre de facteurs dont le plus pertinent est ce parrainage de la France de la position marocaine au sein du Conseil de sécurité.

«On a vu lors du transfert du dossier en 1991, cette approche combinée de l’Organisation de l’union africaine (présentement UA) pour une résolution pacifique déboutée par l’entêtement du Maroc mais aussi de l’alliance avec la France pour empêcher cette dynamique favorable aux Sahraouis», rappelle, pour l’histoire, le professeur Mohand Berkouk.