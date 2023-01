Bougherra: «C’est une victoire importante pour les joueurs»

Petite victoire et beaucoup d'enseignements

Le sélectionneur national de l’équipe A’, Madjid Bougherra, a rappelé l’importance de réussir son entrée en lice dans un tournoi, et ce, à l’issue de la victoire des Verts acquise vendredi face à la Libye (1-0) en match comptant pour la première journée du groupe A du Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2022).

« Dieu merci, c’est une victoire importante pour les joueurs, dont la plupart n’ont pas l’habitude des matchs internationaux, c’est un succès qui va leur donner beaucoup de confiance pour la suite. Je remercie les supporters, qui sont venus à l’avance », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse de fin de match.

Revenant sur la partie, Bougherra a reconnu que ses protégés ont montré plusieurs visages dans cette première confrontation. « En première période, la Libye nous a endormis dans le rythme, on a manqué le dernier geste. Après la pause, on a été bons, mais on a reculé derrière après l’ouverture du score, chose qui a fait qu’on a subi le match », a-t-il indiqué avant d’ajouter « Logiquement, c’est la Libye qui devait nous dominer, d’autant que les joueurs composent l’équipe A, mais elle a choisi plutôt l’idée d’attendre. De notre côté, on avait du mal à trouver ce joueur entre les espaces. ».

Comme à son habitude, l’ancien capitaine des Verts a tenu à rendre hommage à ses joueurs. « Je suis content de mes joueurs, car ils ont pris le risque d’ouvrir le jeu. J’ai leur ai signifié de prendre du plaisir, tout le mérite leur revient. Ils doivent progresser dans cette intelligence du jeu, ils veulent faire tout à la fois et rapidement, ils ont cette envie de progresser, mais il faut être patient avec eux », a-t-il souhaité tout en regrettant la blessure du buteur du jour, Mahious, touché à la cheville, et Debbih.

Pour conclure, le patron des A’ a promis une meilleure prestation lors de la prochaine sortie du Onze national « Ce match va me permettre de tirer beaucoup de choses positives. Concernant la pression, elle peut être positive comme elle peut être négative, nous allons travailler sur l’état d’esprit. Le prochain match (mardi face à l’Ethiopie à 20h00, ndlr) sera encore mieux ».