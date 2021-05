Bouhired aux Palestiniens: “Je suis vos prouesses avec fierté” 

"Fière" que vos missiles tombent sur les villes de l’occupant

La moudjahida Djamila Bouhired a adressé un message a la résistance palestinienne dans lequel elle souligne qu’elle “suit minute par minute ce qui se passe sur la scène palestinienne, et se sent fière a chaque fois qu’elle voit un missile tiré par la Résistance en direction des villes de l’occupant sioniste”.

“La résistance palestinienne m’a redonné espoir que: la Nation est encore vivante et que le colonialisme n’est pas une fatalité et ce n’est qu’une situation exceptionnelle et temporaire. De ce fait, il appartient aux Palestiniens de poursuivre leur résistance héroïque pour chasser l’occupant [israélien]”, a dit Djamila Bouhired –hospitalisée depuis plusieurs semaines pour Covid- dans un message rapporté par l’activiste Karim Rezgui.

“N’était son état de santé qui l’empêchait de se mouvoir et de voyager, elle serait aux premiers rangs aux côtés des moudjahidine palestiniens pour mener a terme sa guerre de décolonisation“, a ajouté l’icône de la Glorieuse Révolution algérienne.

Selon l’activiste, Bouhired a été profondément touchée par les crimes abominables commis par les sionistes dans la bande de Ghaza. “Mon cœur se déchire en voyant des cadavres des enfants et des femmes tirés des décombres”, m’a-t-elle confié, souligne Karim Rezgui.

Par ailleurs, elle a incité les Algériens et les hautes autorités du pays de prêter main forte aux Palestiniens et a lancé appel au monde entier afin d’agir en vue arrêter la machine meurtrière sioniste qui fauche la vie des Palestiniens.

Rachid Ould Boussiafa / Traduit par: Moussa. K.