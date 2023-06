Boumerdes: Des routes coupées et des habitations inondées sans dégâts

La montée des eaux, due aux pluies diluviennes enregistrées entre mardi et mercredi à Boumerdes, a causé la fermeture à la circulation de certains axes routiers et l’inondation d’un nombre de bâtisses par les eaux, sans pour autant causer des pertes humaines ou d’‘importants dégâts matériels, a-t-on appris de la direction locale de la Protection civile.

Selon le chargé de communication, le lieutenant Hocine Bouchachia, les fortes précipitions ont été à l’origine de l’infiltration d’eaux boueuses au niveau des habitions et bâtisses d’un nombre de régions, en plus de la fermeture de certains axes routiers, “où tous les moyens humaines et matériels ont été mobilisés, depuis la nuit dernière, en vue de l’évacuation des eaux et des boues accumulées”, a-t-il assuré

La montée du niveau des eaux a également provoqué la fermeture des deux couloirs (aller-retour) de la RN5, au niveau de la région de Berahmoune de Corso (Nord), a indiqué la chargée de la communication auprès du Groupement régional de la Gendarmerie nationale, capitaine Madini Meriem.

Elle a également souligné la perturbation du trafic à l’entrée Nord de la ville de Boumerdes, au niveau des deux couloirs de la RN 5A, en plus de la fermeture de l’axe de la RN 122, reliant les communes de Boudouaou et Kherrouba (Nord), et des perturbations sur la route d’évitement N1A en direction de Boumerdes.

Un arrêt d’activité est, par ailleurs, enregistré au niveau de la gare ferroviaire de Corso, en raison des eaux infiltrées, actuellement en cours de pompage, a relevé, pour sa part, le directeur des Transports, Aïb Abdelhafidh.

“Les fortes précipitations n’ont pas affecté les trois ports de pêche de la wilaya, ni causé d’accidents aux pêcheurs”, a rassuré le directeur de la pêche et de l’aquaculture, Cherif Kadri.

A noter que les services de la wilaya ont annoncé la constitution d’une commission d’urgence englobant plusieurs secteurs, pour le suivi de la situation des intempéries et intervenir en cas de besoin.

Des équipes d’intervention de plusieurs wilayas voisines ont été dépêchées à Boumerdes pour participer aux opérations de nettoyage, de pompage des eaux et d’enlèvement des boues accumulées sur les routes notamment.