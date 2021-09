Bourita: la question palestinienne et la normalisation sont nos priorités!

Le ministre des Affaires étrangères marocain Nasser Bourita a réitéré l’attachement de son pays a la normalisation de ses relations avec l’occupant israélien tout en considérant que “la question palestinienne et El Qods sont une priorité”.

“La question palestinienne et El Qods demeurent en tête des priorités du Maroc au même titre que celle de son unité nationale”, a déclaré le chef de la diplomatie marocaine devant l’ONU, en faisant référence a la question du Sahara occidental occupé.

“Ayant de la foi que la paix en appelle a la paix, le royaume du Maroc œuvre en faveur d’établissement de relations pacifiques et saines avec l’état d’Israël afin de propulser la question de la paix dans la région, renforcer la sécurité régionale et offrir de nouvelles opportunités a la région tout entière”, a-t-il fait savoir.

Et Bourita de renchérir: “Le Maroc aspire a un accord de paix juste, global et durable qui débouchera sur l’édification d’un Etat palestinien indépendant sur ses territoires nationaux sur la base des frontières d’avant juin 1967 avec El Qods oriental comme capitale vivant -en paix et en sécurité- côte a côte avec l’état d’Israël”.

Bourita: “La normalisation est un événement historique qui mérite d’être commémoré”

Le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita a déclaré que la normalisation des relations avec l’entité sioniste est un événement historique qui mérite d’être commémoré.

“La normalisation des relations avec Israël [l’entité sioniste] est en effet un événement historique qui mérite d’être commémoré, car elle a suscité un nouvel espoir et ouvert la voie a un élan sans précédent”, a indiqué le ministre marocain lors de cette rencontre virtuelle a laquelle ont aussi participé le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, et des ministres des affaires étrangères des Emirats arabes unis, de Bahreïn et de l’Etat hébreu, notant que l’accord Washington-Rabat-Tel Aviv, signé en décembre dernier “constitue le socle de cette relation renouvelée”.

“Soyez assurés de l’engagement inébranlable et continu du Maroc a faire ce qu’il faut pour contribuer réellement a la paix régionale”, a annoncé le chef de la diplomatie marocaine.