Campagne électorale pour les les élections locales: c’est parti!

La campagne pour l’élection des Assemblées populaires communales (APC) et de wilaya (APW), dernière étape pour parachever le processus d’édification des institutions de l’Etat, débute jeudi matin pour prendre fin le 23 novembre prochain.

La campagne qui s’étalera sur trois semaines, est déclarée ouverte vingt-trois (23) jours avant la date du scrutin et s’achève trois (3) jours avant, conformément a l’article 73 de la loi portant régime électoral.

Lors de la cérémonie d’installation des membres du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), il y a quelques semaines, le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune a fait remarquer que l’installation du CNESE “entre dans le cadre des réformes institutionnelles globales” entamées par l’Etat, dont la révision de la Constitution, l’élection d’une nouvelle Assemblée populaire nationale et l’installation de l’Observatoire national de la société civile, du Conseil supérieur de la jeunesse et de la Cour constitutionnelle, souhaitant que ces réformes “contribuent a mener l’Algérie a bon port”.