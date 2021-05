Campus France: 9e édition du Prix de la littérature arabe.

Campus France Algérie vient d’annoncer sa 9ème édition du Prix de la littérature arabe de l’imarabe en collaboration avec la Fondation Jean-Luc Lagardère .

Le même établissement a fait savoir ce mercredi 26 mai 2021 que les éditeurs ou écrivains qui souhaitent proposer un ouvrage éligible au prix doivent participer avant le 30 juin 2021.

Créé en 2013, le Prix de la littérature arabe est la seule récompense française distinguant la création littéraire arabe. Ce prix (doté de 10 000 €) promeut l’œuvre (roman ou recueil de nouvelles) d’un écrivain : ressortissant de la Ligue arabe, auteur d’un ouvrage écrit en arabe et traduit en français (ou directement écrit en français) et publié a compte d’éditeur entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021.

Les éditeurs ou écrivains qui souhaitent proposer un ouvrage éligible au prix doivent envoyer la (ou les) publication(s) au format PDF a [email protected] et en trois exemplaires a la Fondation Jean-Luc Lagardère : 4-10, Avenue André Malraux – Immeuble Octant – 92689 Levallois-Perret Cedex, avant le 30 juin 2021.

Pour les ouvrages dont la parution est prévue après le 30 juin 2021, les écrivains et les éditeurs pourront, dans un premier temps, ne faire parvenir a la Fondation que les épreuves du livre.

La sélection des 6 a 8 ouvrages finalistes sera annoncée début septembre. Les ouvrages retenus seront soumis aux membres du jury – composé d’éminentes personnalités du monde des médias, des arts et de la culture, ainsi que de spécialistes du monde arabe – qui se réuniront ensuite pour désigner le (ou la) lauréat(e).