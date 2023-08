Certifié, le fer à béton algérien va conquérir les marchés de l’Europe de l’Est

La société de sidérurgie Algerian Qatari Steel (AQS) de Bellara (Jijel) obtient, auprès de l’Entreprise polonaise Zetom (essais, analyses techniques et certifications), un certificat de conformité du fer à béton qu’elle produit, lui permettant de pénétrer les marchés d’Europe de l’Est, a indiqué, samedi, la direction de l’information d’AQS.

La même source a ajouté qu’après achèvement des différents tests et analyses du produit et de son process de fabrication, le fer à béton de la société AQS a été déclaré conforme aux normes de qualité en vigueur en Pologne, d’où l’obtention de ce certificat qui lui permet d’aller à la conquête des marchés d’Europe de l’Est.

L’obtention de ce certificat par la société AQS auprès de l’entreprise Zetom, qualifie la société algéro-qatarie pour la commercialisation de fers à béton de différents diamètres en Pologne, ce pays constituant le premier marché de la société en Europe de l’Est et la première étape importante en vue de l’entrée du produit de Bellara sur les marchés de cette région du monde. a-t-on ajouté.

L’on a également souligné que le certificat délivré par Zetom est une “étape très importante” dans le renforcement de la position des produits d’AQS puisqu’il lui fait pénétrer de nouveaux les marchés mondiaux avec une capacité concurrentielle qui lui conférera un capital confiance de la part des partenaires de la société sur divers marchés, qu’ils soient régionaux ou internationaux.

Cette étape cruciale “s’inscrit en droite ligne de la concrétisation du programme stratégique de l’Etat algérien visant à promouvoir les exportations dans divers secteurs en dehors des hydrocarbures, en particulier dans le secteur de la sidérurgie”, a encore soutenu la même source.

Celle-ci a considéré, dans ce contexte, que le certificat de conformité en matière de qualité, pour la commercialisation des produits d’AQS en Pologne, représente “un acquis qui traduit l’excellence et la compétence technique de la société algéro-qatarie dans la production de fer à béton”. C’est également la preuve de l’engagement de la société à fournir les meilleurs produits et les meilleurs services conformément aux normes internationales les plus sévères.

Pour rappel, la société AQS de Bellara avait obtenu, en février dernier, le certificat de conformité des produits ferreux et fils de fer auprès de l’organisme britannique d’homologation des produis sidérurgiques dans le monde, ouvrant ainsi à la société de nouveaux marchés internationaux comme l’illustrent des exportations vers l’Angleterre, l’Australie, Singapour, l’Irlande et d’autres pays.