Championnat de France: Deux Algériens dans le onze type de la saison

Selon SofaScore

Deux internationaux algériens se sont illustrés et ont réussi a décrocher une place dans le onze type de la saison 2020-2021 en Ligue 1 (championnat de France).

Il s’agit du milieu de terrain du FC Metz Farid Boulaya (7.47) et de l’attaquant de Montpellier HSC Andy Delort (7.42). Auteurs d’une belle saison avec leurs clubs respectifs qui ont terminé 8e et 10e au classement général avec 54 et 47 points.

Selon SofaScore, l’international algérien Farid Boulaya est le 3e meilleur joueur noté sur toute la saison derrière le Néerlandais Memphis Depay (7.59) nommé meilleur joueur de la saison et qui devrait quitter son club l’OL et l’Argentin Angel Di Maria (7.54).

L’attaquant montpelliérain Andy Delort dit “Bouzellouf” occupe la 5e place derrière Memphis Depay, Angel Di Maria, son compatriote Farid Boulaya et l’international français Kylian Mbappé.

Delort qui serait réjoui de faire partie du 11 type et d’être nominé pour le titre du plus beau but de la saison a publié l’équipe type de la saison sur facebook.

Il convient de rappeler que LOSC Lille est sacré champion de France et a détrôné ainsi le PSG.