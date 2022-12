CHAN-2022: voici la première sélection à rejoindre Alger

Le Mozambique, sera la première équipe à rallier Alger ce vendredi, pour prendre part au Championnat d’Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023) prévu en Algérie du 13 janvier au 4 février, a annoncé jeudi le président du Comité d’organisation local (COL) Rachid Oukali.

“Il y a plusieurs équipes qui vont se déplacer un peu plus tôt. Le Mozambique en fait partie, puisqu’il sera à Alger vendredi pour effectuer un stage. Le Ghana arrivera le mardi 3 janvier, alors que les autres sélections seront attendues les 9, 10, et 11 janvier”, a-t-il indiqué lors d’une conférence de presse.

Le président du COL s’exprimait peu après le dévoilement de la mascotte officielle du CHAN-2022 dénommée “Cobtan”, et la diffusion en avant-première du spot officiel de la compétition, au cours d’une cérémonie tenue au siège de la Fédération algérienne (FAF) à Dely-Brahim, en présence notamment du ministre de la jeunesse et des sports Abderrazag Sebgag, du Wali d’Alger Abdennour Rabhi, et du président de la FAF Djahid Zefizef.

Le Mozambique évolue dans le groupe A, domicilié au stade de Baraki, en compagnie de l’Algérie, de la Libye, et de l’Ethiopie. Les joueurs du sélectionneur Chiquinho Conde, dont il s’agit de la deuxième participation, entameront le tournoi le samedi 14 janvier face à l’Ethiopie au stade de Baraki (14h00).

Les Mozambicains ont validé leur ticket pour le CHAN-2022 aux dépens du Malawi (aller 0-0, retour: 1-1).