Chikhi: les massacres du 8 mai 1945 auraient fait 90 000 morts

Le nombre de victimes des massacres du 8 mai 1945 a Sétif, Guelma et Kherrata serait le double de ce qui a été évoqué selon certaines estimations, soit 90 000 au lieu de 45 000 morts.

C’est ce qu’a affirmé ce dimanche Abdelmadjid Chikhi, conseiller a la présidence de la République chargé de la Mémoire et des Archives.

Dans un entretien accordé exclusivement a la Radio régionale de Sétif, Chikhi a révélé que certaines sources américaines auraient parlé de 90 000 morts eu égard a l’atrocité des crimes commis par l’armée coloniale française.

Selon toujours l’interlocuteur, les incidents étaient planifiés une année plus tôt en mobilisant les troupes françaises présentes en Tunisie et au Maroc et en augmentant le volume d’entraînement des soldats.

“L’armée française, soutient-il, savait pertinemment que quelque chose allait se passer, c’est pourquoi elle a fait venir des soldats en dehors de l’Algérie. L’opération était bel et bien planifiée”.

Pour Chikhi, la France finira un jour par reconnaître ses crimes et l’histoire rendra justice aux ayants droit.