Contrefaçon: 44.000 infractions constatées au 1er trimestre 2021

Kamel Rezig

Les services de contrôle de la qualité et de la lutte contre la contrefaçon du ministère du Commerce ont constaté durant les quatre (04) premiers mois de l’année en cours 43.871 infractions dues a des produits de contrefaçon, a indiqué mercredi a Alger le ministre du Commerce, Kamel Rezig.

«Les interventions des services de contrôle de qualité et de lutte contre la contrefaçon au niveau des frontières et des marchés a permis, durant les quarte premiers mois de 2021, de réaliser 548.257 interventions, permettant aux services de contrôle de constater 43.871 infractions et de rédiger 41.632 procès de poursuite judiciaire», a fait savoir Kamel Rezig dans un discours prononcé par le chargé d’étude au sein du ministère du Commerce, Tarik Selloum a l’occasion du 6ème colloque international sur la contrefaçon.

Selon le ministre, les produits contrefaits constituent une problématique notamment a cause de la présence de marchés de consommation qui promeuvent nombre de produits contrefaits tels que des produits alimentaires, des produits cosmétiques et autres articles ou marchandises représentant un risque pour la santé ou la sécurité du consommateur.

Pour faire face a ce fléau, le ministère a tracé un programme de travail spécifique dédié au contrôle de l’ensemble des produits fabriqués en Algérie ou bien importés de l’étranger a travers le développement des expertises, de la ressource humaine et des outils d’analyse des laboratoires de lutte contre la contrefaçon du ministère du Commerce ou d’autres départements ministériels, a noté Rezig.

De plus, des laboratoires mobiles ont été mis en place au niveau des postes de contrôle frontaliers pour la vérification de la qualité et la lutte contre la contrefaçon, en plus du lancement de nouvelles applications mobiles dédiées a l’ensemble des produits importés au niveau des frontières.

A noter que la 6eme édition du Colloque international sur la contrefaçon, organisée par le World Trade Center Algiers (WTCA), se déroule sous le thème «comment se protéger en interne et a l’international?».