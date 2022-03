Contrôle qualité: 28 laboratoires réceptionnés à l’échelle nationale avant fin 2022

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig a annoncé lundi a Khenchela « la réception de 28 laboratoires de contrôle de la qualité a travers plusieurs wilayas avant la fin de l’année 2022 dans le cadre des démarches de l’Etat visant a protéger le consommateur ».

Dans son allocution a l’inauguration du laboratoire de wilaya de contrôle de la qualité au nouveau pôle urbain, au chef lieu de la wilaya, le ministre a affirmé « la réalisation en cours de 28 laboratoires de wilaya de contrôle de la qualité, a travers plusieurs wilayas qui viendraient s’ajouter a 17 laboratoires mis en service antérieurement pour atteindre un total de 45 laboratoires avant la fin 2022 ».

Sillonnant les différents services de ce laboratoire, le ministre s’est félicité de « la construction de cette structure, dotée d’équipements développés, conformément aux normes internationales », mettant en avant le rôle de ces laboratoires qu’il a qualifiés de soupape de sécurité dans la protection du consommateur et le contrôle de 413.000 produits.

Lors de sa rencontre avec le directeur de ce nouveau laboratoire, le ministre a donné des instructions pour l’ouverture de ces laboratoires a tous les secteurs nécessitant leurs services, en œuvrant a la conclusion d’accords de coopération avec les autres laboratoires situés au niveau des universités et des différents secteurs concernés, en les autorisant a effectuer les analyses des échantillons prélevés dans le cadre de la lutte contre la fraude.

Après sa visite a une unité de production de biscuits, s’inscrivant dans le cadre de l’investissement dans la zone industrielle de la commune de Khenchela, le ministre a écouté les explications fournies et présenté des orientations au propriétaire de l’usine pour l’adhésion a la plateforme électronique du ministère, renfermant une base de données des fabricants locaux de produits nationaux et des importateurs agréés par son département ministériel pour obtenir toutes les informations susceptibles de favoriser l’acquisition des matières premières.

La nouvelle politique de l’Etat vise a encourager la production locale pour réduire les coûts d’importation, a déclaré M. Rezig a partir de cette unité de production appelée prochainement a se lancer dans l’exportation.

En inspectant le terrain destiné a abriter un marché de gros dans la commune de Kaïs, le ministre a souligné l’impératif d’associer des représentants de l’Assemblée populaire communale (APC) et les directions des services agricoles, du commerce et de la promotion des exportations, la chambre agricole et les représentants de la Société de réalisation et gestion des marchés de gros (Magros) pour parvenir a une approche économique réaliste du marché avant l’entame de sa réalisation.

Il a ajouté, en outre, que cette nouvelle structure contribuera a l’avenir aux côtés du marché national de la pomme de Bouhmama et le marché de gros des produits alimentaires, a créer une dynamique économique qui profitera a tous les habitants de la région.

Après avoir écouté, au siège de la wilaya, un exposé sur un projet d’examen et de réalisation d’un marché national de la pomme dans la commune de Bouhmama, inscrit au titre du programme complémentaire de développement en décembre 2021, le ministre a proposé aux directeur des équipements publics de ladite wilaya, en charge du suivi des travaux de réalisation, de réduire les délais de réalisation de 12 mois a 9 mois au plus tard.