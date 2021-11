Coopération sino-africaine: Lamamra prend part aux travaux de la 8e session ministérielle

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra prend part, a l’invitation de ses homologues chinois et sénégalais, aux travaux de la 8e session ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA) a Dakar (Sénégal), prévue lundi et mardi, a indiqué un communiqué du ministère.