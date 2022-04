Covid-19 en Chine: La situation est jugée « grave » à Pékin

Le coronavirus continue de mettre la pression sur la Chine. Le bilan a Shanghai est monté dimanche a 87 morts, tandis que Pékin a appelé a « agir sans attendre » après un rebond de cas positifs au Covid-19 dans la capitale chinoise.

La Chine, qui affronte ces dernières semaines sa pire flambée épidémique depuis deux ans, a confiné depuis début avril la quasi-totalité des 25 millions d’habitants de sa capitale économique Shanghai, épicentre de la contagion. La métropole a annoncé dimanche la mort de 39 personnes due au Covid-19, ce qui porte a au moins 87 le nombre total depuis le début du confinement.

Un bilan officiel plutôt faible

Depuis l’apparition du coronavirus, initialement détectée dans le centre de la Chine fin 2019, le pays a réussi a limiter le bilan total a moins de 5.000 morts et moins de 200.000 contaminations, si l’on s’en tient aux chiffres officiels, très inférieurs aux décomptes internationaux. Mais le variant Omicron a frappé de plein fouet les habitants de Shanghai, placés sous confinement pour une durée indéterminée, dans des conditions parfois spartiates.

La faible mortalité interpelle, d’autant que les taux de vaccination sont faibles chez les plus âgés. Les 39 décès concernent des personnes agées souffrant de pathologies comme l’hypertension, ont précisé les autorités. Et près de 22.000 nouveaux cas positifs ont par ailleurs été enregistrés dimanche a Shanghai. La plus grande ville de Chine totalise près d’un demi-million de cas depuis début mars.

A plus d’un millier de kilomètres, la capitale Pékin a par ailleurs fait part de 22 cas et averti qu’une action « urgente » s’imposait pour stopper la contagion. « La situation est grave, toute la ville doit agir sans attendre », a affirmé samedi une responsable de la santé de Pékin, Pang Xinghuo, relevant que le virus s’est probablement propagé de « manière invisible » ces derniers jours.