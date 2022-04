Covid: Annulation de plus de 200 vols

La compagnie britannique EasyJet a annulé plus de 200 vols depuis ce week-end, tandis que 60 de plus étaient annulés pour la journée de lundi, en grande partie a cause d’employés malades du Covid-19.

“Nous avons pris des mesures pour atténuer ces perturbations en faisant appel a des employés qui (ne devaient pas travailler) ce week-end” mais la compagnie a dû recourir malgré tout a des annulations, d’après un porte-parole.

“Malheureusement de nouvelles annulations ont été nécessaires” pour lundi et mardi, a-t-il ajouté, s’excusant au nom du transporteur “low cost”.

La compagnie a confirmé lundi aux médias que “plus de 200 vols” ont été annulés pendant le week-end et qu'”environ 60 de plus” ne pourraient décoller comme prévu lundi.

Les trois scénarios de l’OMS

Le directeur général de l’OMS (Organisation mondiale de la Santé) a prononcé un nouveau discours sur la Covid-19 le mercredi 30 mars 2022. Il y présente son 3e plan stratégique de lutte contre le SARS-CoV-2. Trois scénarios y ont été exposés.

Selon le scénario le plus probable, le virus va continuer d’évoluer. Mais la maladie qu’il déclenchera sera de moins en moins sévère, grace a l’immunité croissante des populations découlant de la vaccination et des infections. Lors des pics de contamination, des campagnes de boost vaccinal pour les personnes vulnérables seront indispensables.

Dans le scénario le plus optimiste, les nouveaux variants émergents seront moins sévères. Il ne sera alors nécessaire ni de mener des campagnes de rappel ni de formuler de nouveaux vaccins.

Dans le scénario le plus pessimiste, un nouveau variant a la fois très contagieux et déclenchant une forme grave de la maladie pourrait émerger. La protection immunitaire des populations pourrait alors ne pas être suffisante. Dans ce cas, les vaccins devraient être transformés pour être efficaces et aller en priorité aux personnes les plus fragiles.