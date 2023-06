Danemark: 500 dauphins massacrés par tradition

Chaque année, le massacre reprend. La controversée chasse aux cétacés a commencé aux îles Féroé, avec plus de 500 bêtes déjà abattues depuis le début de la saison, a indiqué jeudi l’administration locale de ce territoire danois autonome de l’Atlantique nord.

« Hier, il y a eu deux grinds, l’un avec 266 prises et l’autre 180 selon le premier bilan », dévoile un porte-parole du gouvernement féringien. Ces deux chasses portent à cinq le nombre de « grinds » depuis le début de l’année.

Tradition ancestrale aux îles Féroé, le « grind » ou « grindadrap » consiste, en les encerclant, à acculer avec des bateaux un banc de petits cétacés dans une baie. Ils tombent alors entre les mains de pêcheurs restés à terre, qui entrent dans l’eau jusqu’à la taille et les tuent avec des couteaux.Les images de mer rougie par le sang et les alignements des mammifères tués suscitent régulièrement l’indignation des défenseurs des animaux. « Une centaine de globicéphales incluant des femelles gestantes, des juvéniles et deux bébés ont été massacrés à l’arme blanche ce mercredi 14 juin, s’indigne l’association Sea Shepherd sur Twitter. Depuis le mois dernier, ce sont donc 231 globicéphales qui ont été tués aux îles Féroé. »

L’ONG dédiée à la protection de l’océan, qui était parvenue à perturber la saison 2014, dénonce une réglementation qui autorise la Marine danoise à « déployer des moyens militaires pour [les] empêcher d’intervenir, en violation des conventions de protection des mammifères marins ».