D’éminents spécialistes des maladies infectieuses et des vaccins d’Argentine, de France et des Etats-Unis ont fait l’éloge du vaccin russe Spoutnik V après qu’une récente étude italienne a montré qu’il était le plus efficace contre l’Omicron par rapport a ses homologues, notamment Pfizer.

“Concluant et encourageant”: tels sont les termes utilisés par le spécialiste primé des maladies infectieuses Hugo Pizzi, de l’université argentine de Córdoba, pour évoquer les résultats de la récente étude comparative italo-russe sur les vaccins Spoutnik V et Pfizer, réalisée dans un laboratoire de Rome. Selon celle-ci, le Spoutnik V est en général 2,1 fois plus efficace contre le variant Omicron que le vaccin Pfizer.

Dans un commentaire publié par l’investisseur du vaccin – RFPI (Fonds russe d’investissements directs), le professeur Pizzi qualifie le Spoutnik V d’”excellent vaccin aux nombreuses propriétés”, soulignant que les propres conclusions de l’université en la matière correspondent aux dernières données.

“À l’Université de Córdoba, nous avons confirmé la grande efficacité du vaccin [Spoutnik V] dans plusieurs études publiées sur d’autres variants, comme le Gamma [détecté a Manaus, au Brésil] et le Delta, et je ne suis donc pas surpris que l’efficacité contre l’Omicron soit aussi élevée que le montre l’étude.”

Une protection bien plus forte

“L’expression de l’antigène par le vecteur adénoviral est beaucoup plus longue que par l’ARNm, favorisant la stimulation de cellules sécrétrices d’anticorps durables”, a indiqué le professeur Hildegund Ertl, grand spécialiste américain des vaccins.

Cet expert de Philadelphie, spécialisé dans la combinaison de parties de différents virus, se fait l’écho d’Hugo Pizzi en saluant les résultats de l’étude Spallanzani comme “extrêmement prometteurs”, tout en soulignant la durabilité de la protection qu’offre le vaccin russe.

“Les titres d’anticorps dirigés contre le virus original “sauvage” sont restés stables pendant une période de six mois après la vaccination au Spoutnik V, mais ont diminué d’environ 10 fois après la vaccination par ARNm. Cela reflète probablement des différences dans la biologie des deux prototypes de vaccin”, a-t-il ajouté.