Le photographe Adolfo Kaminsky, qui s’était engagé pour la cause algérienne durant la Guerre de libération nationale, s’est éteint, lundi à Paris, à l’âge de 97 ans, ont annoncé ses proches.

Il était un photographe de talent, mais aussi un “faussaire de génie” pour la résistance française contre le nazisme et un des soutiens précieux de la cause algérienne et d’autres mouvements de libération dans le monde.