Découvrez le code unique pour désactiver les tonalités d’attente

Téléphonie mobile

Les opérateurs de la téléphonie mobile (Mobilis, Ooreddo et Djezzy) ont mis a la disposition de leurs abonnés un code unique et gratuit *154# pour la désactivation des services a valeur ajoutée auxquels ils ont souscrit tels que les tonalités d’attente et autres services d’information, a annoncé l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE) dans un communiqué.

L’Autorité de régulation, en collaboration avec les opérateurs de la téléphonie mobile, vise l’amélioration de l’expérience des abonnés de la téléphonie mobile en optant pour des solutions simplifiées et accessibles, a précisé la même source.