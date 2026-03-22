Défense iranienne: Netanyahu évoque « une nuit difficile »

Après les représailles iraniennes contre Israël, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré avoir vécu « une soirée difficile ».

Dans une publication sur le réseau social américain X, Netanyahu a indiqué avoir eu un entretien avec le maire de la ville d’Arad, Yair Maayan, dont la ville a subi de lourdes destructions après l’impact d’un missile iranien.

« Nous avons vécu une nuiit très difficile dans notre combat pour notre avenir », a déclaré Netanyahu, précisant avoir donné instruction de fournir toute l’aide nécessaire à la région.

Netanyahu a indiqué que les frappes israéliennes, qui ciblent intensivement l’Iran et le Liban, se poursuivraient.

Par ailleurs, selon des médias israéliens, les écoles suspendront à nouveau les cours dans la région où les mesures imposées en raison des frappes israéliennes contre l’Iran avaient été assouplies ces derniers jours.

Lors des représailles iraniennes contre le sud d’Israël, des débris de missiles sont tombés dans de nombreuses zones, tandis que les villes de Dimona et d’Arad ont été directement touchées par des missiles iraniens. De lourds dégâts ont été causés dans les deux villes touchées, et plus de 100 personnes ont été blessées.

Israël et les États-Unis ont lancé une attaque militaire contre l’Iran le 28 février, alors que des négociations étaient en cours entre Téhéran et Washington.

L’Iran a riposté en frappant des cibles en Israël ainsi que dans plusieurs pays de la région abritant des bases américaines.

L’ancien guide suprême iranien, Ali Khamenei, ainsi que de nombreux hauts responsables ont été tués lors des frappes américano-israéliennes.