Derradji tire a boulets rouges sur Infantino

Le commentateur algérien de la chaîne qatarie Bein Sports Hafid Derradji a vivement critiqué la FIFA, et plus particulièrement son président Gianni Infantino pour son parti pris en faveur des clubs européens au détriment des sélections africaines.

“C’est une décision injuste et un énième acte de mépris a l’égard de la CAF”, a jugé Derradji quant a l’attitude du président de la FIFA autorisant les clubs européens a retenir leurs internationaux africains jusqu’au 3 janvier avant de rejoindre leurs sélections.

“On déplore outre cette décision, la non-réaction des présidents des fédérations africaines et les entraîneurs et les joueurs…”, a regretté le commentateur dans une déclaration au micro de Echorouk News.

“Il est regrettable que la FIFA n’accorde aucun intérêt a la plus ancienne, plus grande et plus importante compétition continentale [Coupe d’Afrique des nations]”, a-t-il déploré, rappelant que ce mépris s’était déja manifesté lors du “dernier congrès de la CAF où Infantino a désigné et le président et les membres du comité exécutif “.

“Ca ne peut pas continuer comme ça”, a-t-il insisté.