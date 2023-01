Des chutes de neige sur plusieurs wilayas à partir de ce mercredi

Des chutes de grêle et de neige affecteront vingt-et-une (21) wilayas du pays à partir de ce mercredi 18 janvier, a indiqué l’Office national de la météorologie.

Il s’agit des wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Mascara, Relizane, Chlef, Tissemsilt, Tiaret, Saïda, Aïn Defla, Médéa, Blida, Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel,Sétif et Bordj Bou Arreridj.

Selon la même source, le cumul de neige oscillera entre 10 et 20 cm et ce à partir de ce mercredi à midi jusqu’à jeudi.

Les wilayas de Naâma, El Bayadh, Laghouat et Djelfa seront elles-aussi au rendez-vous avec les chutes de neige et de grêle à partir de ce mercredi à 18h jusqu’à ce jeudi à 9h dont le cumul avoisinera les 5 et 10 cm.

De son côté, Chikh Ferhat a déclaré à Echorouk News que la neige tombera sur les hauteurs et les Hauts-Plateaux dépassant 600 à 800 mètres d’altitude.