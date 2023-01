Des députés français réclament la démission d’un membre d’extrême droite du groupe d’amitié algéro-français

Environ vingt députés français de la gauche ont exigé la démission du député d’extrême droite (Rassemblement National) José Gonzalez de la vice-présidence du groupe d’amitié France-Algérie de l’Assemblée nationale.

Le collectif de députés membres de la Nupes, emmené par Sabrina Sebaihi, juge, dans une tribune au « Monde »,la nomination du député en question à la vice-présidence du groupe d’amitié France-Algérie d’ “insulte aux victimes de l’OAS et de la guerre d’Algérie”.

En effet, la nomination du nostalgique de l’Algérie française José Gonzalez a, faut-il le rappeler, suscité un tollé dans les deux pays, lui qui défendait la présence française en Algérie et refusait de condamner les crimes ignobles perpétrés par l’OAS en Algérie.

« Cette nomination par le bureau de l’Assemblée nationale est hautement emblématique de la légendaire et désastreuse bonne conscience coloniale et postcoloniale française, commente de son côté l’historien Fabrice Riceputi. Elle est un symptôme parmi d’autres d’une véritable aphasie postcoloniale, d’une incapacité à reconnaître la réalité de la colonisation et de la guerre coloniale d’Algérie, pourtant fort bien connue. »

Il est utile de rappeler que le groupe parlementaire d’amitié algéro-français a vu le jour il y a dix ans, en 2013.

Le groupe parlementaire d’amitié algéro-francais a été installé au siège de l’Assemblée populaire nationale (APN) et constituera un outil pour le renforcement de l’amitié et de la coopération entre les deux pays et les deux peuples.