Des tentatives de contrebande de près de 1.000 pièces archéologiques déjouées

Les services des Douanes algériennes ont déjoué des tentatives de contrebande de 996 pièces archéologiques et antiques entre 2018 et le premier trimestre de 2023, selon un bilan de la Direction générale des Douanes dont l’APS a obtenu une copie.

Il s’agit de 821 pièces et ustensiles antiques, 63 pièces de mosaïques de l’époque ottomane, 48 pièces de pierres archéologiques, 22 pièces de monnaie antiques de différentes tailles, 14 pièces fossilisées, 12 épées, 6 statues, 5 pistolets de fabrication artisanale, 3 vases, un (1) masque et une (1) pyxide en os de l’époque romaine, a précisé la même source.

La Direction générale des Douanes a souligné que ces opérations “entrent dans le cadre de ses missions de protection du patrimoine culturel et de lutte contre toutes les formes de trafic et de contrebande des antiquités et du patrimoine culturel national qui saignent les éléments constitutifs de l’identité historique antique et les composantes de la mémoire nationale authentique de la nation algérienne”.

Ces opérations “qualitatives” s’inscrivent également dans le cadre des “efforts soutenus et continus des Douanes à travers les interventions de leurs brigades opérationnelles sur le terrain au niveau des points de passage frontaliers maritimes et aériens et des postes frontaliers terrestres”, ainsi que de “la couverture du territoire national à travers les barrages et les patrouilles”, a ajouté la même source.

Selon la Direction générale des Douanes, ce bilan “est le fruit des efforts considérables et de la pleine mobilisation des douaniers algériens sur l’ensemble du territoire national au service de la défense de la patrie et de la préservation de ses constantes”.