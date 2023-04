Sur ordonnance du président de la République, les pensions de retraite seront révisées le 1er mai de chaque année.

Le Conseil des ministres a approuvé la prorogation du congé de l’Aïd El Et Fitr et l’Aïd El Adha à trois (3) jours chômés et payés au lieu de deux jours. La décision prendra effet à partir de l’Aïd El Adha.