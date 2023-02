Deux ministres au chevet des blessés après l’accident ayant fait plusieurs morts à Tikjda

Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi et la ministre de la solidarité nationale, de la Famille, et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou, ont rendu visite samedi aux personnes blessées dans l’accident mortel survenu la veille sur les hauteurs de Tikjda (Nord-est de Bouira), faisant 10 morts et 35 blessés, selon un nouveau bilan.

Les deux ministres se sont rendus aux services des urgences de l’hôpital Mohamed Boudiaf de la ville de Bouira où ils se sont enquis de l’état de santé des blessés, dont plusieurs enfants, qui continuent à recevoir les soins nécessaires au lendemain du dérapage et de la chute du bus qui les transportait dans un ravin de 150 mètres de profondeur à Tikjda.

Sur place, Saihi et Krikou ont exprimé toute leur sympathie et solidarité avec les blessés et leurs familles, en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Les deux ministres ont vivement salué les efforts des staffs médicaux mobilisés depuis vendredi pour assurer une bonne prise en charge des blessés.

“Je tiens à saluer les équipes de médecins, d’infirmiers et de psychologues qui se sont mobilisés en vue d’aider et de soigner les blessés”, a déclaré Saihi, avant de louer les efforts constants de l’Etat pour l’amélioration des conditions d’hospitalisation ainsi que pour le développement du secteur de la santé.

“L’Etat a toujours soutenu les efforts pour moderniser et développer le secteur de la santé et les soins prodigués aux patients, et nous travaillons aussi pour combler les carences”, a souligné le ministre de la santé.

Les deux ministres ont saisi l’occasion pour rendre un vibrant hommage aux populations et aux autorités de la wilaya de Bouira pour leur vaste élan de solidarité pour aider les personnes blessées.

La délégation ministérielle a également salué les équipes de médecins et de psychologues de la direction générale.