DG de Huawei: l’Algérie connaît une “révolution numérique”

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a reçu le Directeur général de Huawei Télécommunications Algérie, Eason Yi, a indiqué jeudi un communiqué du ministère.

Cette rencontre, tenue mercredi au siège du ministère, intervient dans le cadre de la stratégie sectorielle visant à “encourager l’ouverture de l’Université sur son environnement économique, et à assoir un partenariat et une coopération facilitant l’insertion professionnelle des diplômés universitaires”, ajoute la même source.

Cette stratégie, poursuit le communiqué, a pour but de “renforcer l’échange et le transfert d’expertises entre les établissements universitaires et les opérateurs économiques, d’adapter davantage les offres de formation aux exigences du secteur économique, et de promouvoir la culture entrepreneuriale chez les étudiants universitaires et au sein des écoles supérieures”.

Il s’agit également “d’améliorer les opportunités d’emploi pour les étudiants diplômés et de proposer des offres d’emploi aux docteurs notamment par des opérateurs économiques”.

A cette occasion, le DG de Huawei Télécommunications Algérie s’est félicité de “la révolution numérique” en cours dans le secteur de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui procède à la mise en place d’un nombre important de plateformes numériques dans les domaines de la pédagogie et des services.

Il a également salué “le haut niveau d’enseignement en Algérie”, traduit par le nombre grandissant d’étudiants algériens qui excellent lors des concours internationaux organisés par la Société.

Dans le même contexte, le ministère a indiqué que “l’Algérie prendra part au grand concours international prévu en République populaire de Chine dans les jours à venir et sera représentée par un groupe composé de 15 étudiants et étudiantes”.